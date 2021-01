Rafa Nadal hace un set a Djokovic: "Algunos no publicamos todo lo que vamos haciendo"

El Open de Australia se ha convertido en un centro permanente de polémica después de que los profesionales, tanto de la ATP como de la WTA, estén pasando un periodo de cuarentena antes de poder disputar el primer Grand Slam del año. Rafa Nadal ha sido criticado en los últimos días y ahora el campeón español ha salido a defenderse.

Muchos han señalado a Rafa Nadal y a otros de los mejores situados en el ranking del circuito masculino y femenino por estar recibiendo un trato favorable. Algunos como Novak Djokovic han salido a la palestra para defenderse y poner de relieve que están luchando para que las condiciones sean iguales para todos.

Ahora ha sido el de Manacor el que ha hablado y lo ha hecho también para mandar un recado a 'Nole': "Aquí cada uno intenta sacar el máximo rendimiento posible dentro de nuestras posibilidades y ayudarnos entre nosotros, lo que pasa es que algunos necesitan hacerlo público y otros los hacemos de una manera más privada sin tener que publicar todo lo que vamos haciendo".

Djokovic conecta un revés ante Thiem en las ATP Finals EFE

"No tenemos esa necesidad de hacer propaganda de las llamadas que hacemos para que las cosas vayan lo mejor posible para los más desfavorecidos", ha añadido un Rafa Nadal que se encuentra en la misma burbuja que el propio Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka, así como las hermanas Williams, Venus y Serena, como medida de prevención ante la Covid-19.

"¿Dónde está línea entre privilegios y no privilegios? Ahí sí es algo diferente. Yo tengo una visión un poquito distinta a la de otros jugadores. Aquí en Adelaida nuestras condiciones han sido mejores que las de la mayoría de los que están en Melbourne, pero allí los hay que tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas, otros, más pequeñas y sin contacto con sus entrenadores y preparadores físicos", ha sentenciado Nadal sobre este tema en ESPN Argentina.

Hipocresía

El ganador de 20 títulos de Grand Slam ha continuado refiriéndose a la hipocresía que están demostrando algunos: "Es un tema de ética y cada cuál tiene su propia opinión, todas respetables. A la ahora de hablar de fair play o de igualdad de condiciones, la gente no tiende a quejarse por la posición de los que están peor que ellos. Se habla de que los que estamos en Adelaida estamos en mejores condiciones, pero no he oído a ninguno de Melbourne decir que tiene una habitación mejor que la de otros, los que se han quedado confinados durante 14 días sin poder entrenar porque iban en un vuelo con un positivo".

"Estos que quizá se han quejado tanto de nuestras condiciones en Adelaida no han decidido quedarse confinados sin entrenar. Las quejas siempre son desde una posición de desventaja, hacia arriba. Hacía abajo nadie se suele posicionar en la desventaja", ha sentenciado Rafa Nadal acerca de toda la polémica que se ha montado alrededor de la edición de 2021 del Open de Australia.