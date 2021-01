El duro ataque contra Nadal en Australia: "Que no haya dicho nada de su cuarentena no me gustó"

El Open de Australia está siendo un generador de polémicas diario. La mala organización y el hecho de que se haya ocultado información a los tenistas han provocado que haya más de 70 jugadores en cuarentenas preventivas y un montón de casos positivos como el de la española Paula Badosa. La existencia de jugadores contagiados en los vuelos ha provocado que muchos tengan que estar encerrados en las habitaciones de sus hoteles.

Este caos que parece reinar es especialmente problemático en la 'burbuja' de Melbourne, donde se encuentran la mayoría de los tenistas. Sin embargo, hay otros que están alojados en unas condiciones un tanto diferentes ya que volaron en distinto momento. Se trata de algunos como Rafael Nadal, Novak Djokovic o Dominic Thiem, quienes se encuentran en la 'burbuja' de Adelaida esperando a que empiecen a echar a andar los torneos preparatorios del Open de Australia.

Uno de esos tenistas que está sufriendo en Melbourne es Guido Pella, quien ya sufrió las consecuencias de la Covid-19 en el pasado US Open, cuando una persona de su staff dio positivo y fue descalificado del torneo. Ahora, se queja de aquellos tenistas como Nadal o Thiem que están teniendo unas condiciones más favorables en Adelaida. Así ha analizado la situación en un pódcast especializado.

"Me extraña mucho el silencio de Rafael Nadal y Dominic Thiem, ellos en Adelaida, y nosotros en Melbourne con respecto a lo que está pasando acá. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero Djokovic, por lo menos, muestra intenciones".

"Después, no sé qué pasa. A mí no es que me dolió, porque nadie tiene que decir nada, pero que tanto Thiem como Nadal no hayan dicho nada de la cuarentena de Adelaida, a mí no me gustó. Pero bueno, claramente hay gente que piensa diferente, eso es así".

La realidad es que las condiciones que se dan en Adelaida son mejores que las que tienen algunos jugadores en Melbourne. Los primeros disponen de balcones en las habitaciones de su hotel y de un gimnasio que pueden utilizar las 24 horas del día para evitar coincidir con otras personas.

Además, los jugadores alojados en Adelaida pueden tener el staff que consideren oportuno, sin restricción en el número de personas, y pueden salir durante cinco horas al día, momento que muchos aprovechan para entrenar con cierta comodidad.

Polémica en Australia

A pesar de que desde la organización del torneo se pretendía ocultar esta especie de trato de favor que han recibido los grandes tenistas, finalmente, Craig Tiley, director de Tennis Australia, lo ha terminado confirmando: "Yo entiendo el negocio que si eres uno de los mejores y campeón de 'Grand Slam' siempre tendrás un mejor trato".

Por su parte, Pella se queja de esas personas que teniendo poder dentro de la ATP no lo utilizan para ayudarles:" Lo que tiene que pasar es que la gente que mueve la aguja haga algo, y no lo hace...". Por ello, asegura que personajes como Kyrgios, que no suelen caer bien, dicen más verdades de lo que la gente suele pensar, aunque le pierdan las formas: "Kyrgios tiene razón en muchas cosas que dice, pero las dice tan mal que caen poco simpáticas y se pierden".

Ahora, la preocupación de Pella es ver cómo llega a la ATP Cup, ya que forma parte del equipo argentino, aunque deja toda la responsabilidad en sus compañeros: "Salgo de la cuarentena el 29 de enero y el torneo empieza el 1. En mi mente sólo estará no lesionarme. En la ATP Cup le tiro toda la responsabilidad a Diego Schwartzman y el dobles que sí están pudiendo entrenar".

