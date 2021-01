Paula Badosa, positivo en Covid: peligra su presencia en el Open de Australia

El Open de Australia impuso la medida, como pasa al ingresar en este país o en Nueva Zelanda, de una cuarentena obligatoria que está dando mucho de qué hablar. Paula Badosa es una de las 72 tenistas que estaba cumpliendo esta cuarentena en hotel de Melbourne y ahora, después de siete días, ha confirmado que ha contraído el Covid-19.

Se detectó un positivo en el vuelo a Australia, de inmediato todos los ocupantes del mismo fueron puestos en una cuarentena estricta. Hay que recordar que el coronavirus puede presentarse tiempo después de haber tenido un contacto y la tenista española ha sido ahora cuando ha dado positivo en las pertinentes pruebas.

Este positivo en Covid pone en peligro la presencia de Paula Badosa en el Open de Australia en Melbourne (del 8 al 21 de febrero), aunque todavía no está del todo descartado que la española pueda participar en el primer Grand Slam del año. Esto dependerá de si se recupera a tiempo o no.

"Tengo malas noticias. Como sabéis, desde que llegué a Melbourne he estado confinada en la habitación. Hoy, en el día siete de la cuarentena, he dado positivo por Covid", ha comenzado diciendo la tenista, en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales.

"Estoy con síntomas y espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro hotel donde permaneceré aislada y bajo seguimiento. Son momentos duros. Muchas gracias por el apoyo. Volveré más fuerte. Paula", ha añadido en su nota oficial Paula Badosa.

Polémica en Australia

Varios tenistas se han mostrado en contra de las férreas medidas a las que se están viendo sometidos para poder participar en el Open de Australia. En el gigante de Oceanía no quieren correr ningún riesgo y ante todo pretenden evitar nuevas olas en el país.

Djokovic es uno de los que hablado públicamente y después se ha tenido que explicar ante la oleada de críticas que ha recibido. El serbio ha asegurado que no miraba por él mismo, sino por el resto de sus compañeros, pidiendo mejores condiciones para todos ellos, entre las cuales destacaba el poder ser trasladados a otras ubicaciones para poder no solo estar aislados, sino también poder entrenar y prepararse para el Grand Slam.

"Me preocupo por mis compañeros y entiendo muy bien cómo funciona este mundo y quién obtiene más y mejor y el porqué. Yo me he ganado mis propios privilegios en base a mi duro esfuerzo y por ese mismo motivo, es difícil para mí ser un simple espectador sabiendo lo mucho que me ayudó a mí cada ayuda o cada gesto cuando era pequeño e insignificante en este mundo. Por ello, uso mi posición de privilegio para ayudar todo lo que pueda y cuando sea necesario", dijo 'Nole'.

