Mourinho: "¿La vacuna de la Covid? Hay gente de riesgo que la necesita más que los futbolistas"

El debate sobre si los futbolistas deben ser de los primeros en recibir las vacunas o no de la Covid-19 ha quedado abierto. José Mourinho, fiel a sí mismo, no ha dudado a la hora de dar su opinión sobre el tema. Una opinión con la que muchos estarán de acuerdo y otros no tanto.

El entrenador del Tottenham considera que "hay gente en mayor riesgo y que la necesitan más que los futbolistas". Las declaraciones de Mourinho llegaron después de que Sean Dyche, entrenador del Burnley, se mostrase a favor de la vacunación de los futbolistas.

"No estoy de acuerdo. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo conmigo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas", comenzó diciendo un José Mourinho que se ha mostrado muy comprometido con la situación desde que estalló la pandemia.

Mourinho, en el banquillo Reuters

The Special One tiene muy claro quiénes deben ser los primeros sectores en recibir las vacunas del coronavirus: los que están en la primera línea en el frente. "Siento que la gente que está en primera línea todos los días, como personal sanitario, gente mayor, por supuesto, deberían de tener prioridad. Pero es sólo mi opinión", afirmó.

Agenda apretada

Las declaraciones del técnico portugués llegan en una semana cargada de partidos para los spurs. Este lunes, el Tottenham se enfrenta al Wycombe, en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la FA Cup. Si ganan, se verán las caras en la ronda de octavos con el Everton de Ancelotti. Pudiéndose producirse así un reencuentro entre Gareth Bale y James Rodríguez.

Después de eso, el jueves el equipo que dirige Mourinho juega ante el Liverpool, en el duelo estrella de la Premier League, para cerrar esta complicada semana con el duelo contra el Brighton, también en partido de la liga inglesa -correspondiente a la jornada 21-.

Frente abierto

Otro de los temas a los que se ha enfrentado Mourinho es el que tiene a Bale como gran protagonista. El galés llegó al Tottenham como cedido después de unos últimos tiempos de lo más complicados en el Real Madrid. El técnico luso no es de los que regala nada y lo ha dejado claro, aunque sí ha sido titular en el encuentro contra el Wycombe.

Bale, siendo sustituido, se saluda con Mourinho Reuters

"No puedo regalar minutos. Los minutos sobre el césped es algo que no puedo regalar, seguiré en esta línea. Todos conocemos las dificultades que ha tenido las pasadas temporadas, todos sabemos que llegó lesionado, todos sabemos que incluso esta temporada ha tenido altibajos con algunas pequeñas cosa", ha dicho Mou sobre el 'Expreso de Cardiff'.

