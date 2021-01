Nuevo lío de Genie Bouchard: el ataque de la gemela de la tenista

Genie Bouchard es una de las tenistas del circuito de la WTA más mediáticas. Pese a que hace mucho tiempo que no está entre las mejores del mundo, continúa despertando la atención de los aficionados. Sus polémicas, como cuando sorteó una cita con uno de sus seguidores, le han colocado en la primera plana.

Aunque en esta ocasión no es por algo que haya hecho o dicho la propia tenista de Montreal, sino por unas declaraciones que ha realizado su hermana. Y es que sí, Genie Bouchard no solo tiene una hermana, sino que esta es su gemela, seis minutos mayor que ella.

Pese a ser gemelas, Beatrice y Genie no conviven desde que cuando ellas tenían 10 años se separaron sus padres. Entonces Beatrice y sus otros dos hermanos se fueron a vivir con su padre, mientras que la ahora tenista se quedó con su madre. Ahora habla su hermana sobre la gélida relación que mantienen.

"Es gracioso. Conozco mejor a alguien del supermercado que a mi hermana", dice Beatrice en declaraciones para Blick. "No somos para nada la perfecta familia feliz", reconoce para el medio alemán, al tiempo que cuenta una anécdota que demuestra que su relación no es la mejor.

Relación complicada

Cuando Genie iba a disputar el torneo de Wimbledon, Beatrice le escribió para preguntarle si podría conseguirle una entrada y así poder verla y animarla desde la grada. Pero la respuesta de la tenista fue que se comprase una ella como hace el resto del mundo.

Sin embargo, Beatrice se muestra feliz por el rumbo que ha tomado su vida, pese a ese frío vínculo con su gemela. "Estudié y tengo una vida que vivir", dice, para que después le preguntasen si no le hubiera gustado mantener otra relación con su hermana y así poder viajar junto a ella por todo el mundo.

"¿Quién hubiera pagado eso? Genie no pagó nada. La gente probablemente piense: 'Ve con tu hermana, te llevará a todos lados'. Pero no, mi hermana no me ha llevado a ningún lado", sentencia Beatrice Bouchard, dando una imagen diferente de una Genie que donó lo ganado en la subasta de su cita a las víctimas de la Covid-19.

