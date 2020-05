La tremenda cantidad de dinero que se ha pagado en la puja para tener una cita con la tenista Bouchard

Desde hace unos días, la tenista Genie Bouchard estaba subastando una cita con ella en Las Vegas, lugar donde está pasando el confinamiento.

La idea era que los aficionados aportasen dinero para los más necesitados debido al coronavirus. Bajo la campaña 'All IN Challenge', la canadiense quiere contribuir a conseguir alimentos.

"Ofrezco una experiencia divertida. Os sentaréis en mi banquillo durante un partido, regalaré una raqueta dedicada y luego iremos a cenar", remarcaba la canadiense.

Tras comenzar la puja en 2.5000 dólares se ha cerrado en 85.000 dólares, que serán donados para una causa benéfica. Así se explicaba en 'All In Change' lo que el afortunado había conseguido.

"El afortunado ganador y un invitado irán a cualquier torneo de tenis de su elección. Ya sea el US Open, Roland Garros, Wimbledon y el Open de Australia: Genie tiene la tarifa aérea cubierta. Siéntate en la casilla del jugador junto al equipo y al entrenador de Genie mientras la animas a la victoria. Disfruta de una comida con la estrella del tenis e incluso consigue una raqueta y zapatillas firmadas por la propia Genie. Y si eso no es suficiente, ¡tú y Genie seréis la cara de la aplicación 15SOF durante 2 semanas! El 100% del dinero recaudado a través de este Juego / Subasta irá directamente a Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry".