Durísimo ataque contra Serena Williams: "Si tuviera algo de decencia debería retirarse"

El tenis, como el deporte en general, no perdona el paso del tiempo ni la pérdida de capacidades. Sin embargo, la calidad y el talento, que aguantan intactos durante más tiempo, les permite a los más grandes seguir sumando triunfos mientras los jóvenes van ganándoles el terreno que tantos años les ha costado construir.

Sin embargo, la historia es ese lugar en el que se resguardan las leyendas para dejar huella y dejar grabados todos sus triunfos. No obstante, ni a los más grandes se les perdonan los momentos de bajón o que el inexorable paso del tiempo acerque el final de las carreras más laureadas de la historia.

Algo así le está sucediendo a Serena Williams, que arrastra una larga sequía de triunfos y que hace tiempo que perdió su mejor nivel, algo que cada vez parece más lejos de recuperar. A sus 39 años, ya hace más de tres que no consigue vencer en un gran torneo, por lo que su gran aspiración de igualar y superar a Margaret Court sigue todavía en el horizonte.

La estadounidense, considerada por muchos como la tenista más grande y dominadora de todos los tiempos, se ha quedado anclada en los 23 Grand Slams, a tan solo uno de Court, récord que parecía casi hecho hace unos años, pero que todavía sigue vigente después de que Serena no haya sido capaz de alzar ningún gran trofeo desde que saliera vencedora del Abierto de Australia en el año 2017. No obstante, en 2018 y 2019 llegó a las finales de Wimbledon y US Open, y este año 2020 hasta las semifinales del torneo americano. Actualmente se encuentra incluso fuera del Top10, ya que ocupa el puesto número 11 del ránking WTA.

Además, su bajón de rendimiento no solo da qué hablar en la pista, sino que también lo hace fuera de ella, donde las críticas son cada vez más frecuentes y donde los ataques recibe son cada más graves y más serios. Rozando los 40, Serena todavía se ve con fuerzas de optar a grandes títulos, pero muchos la dan ya por acabada.

Tiriac, muy crítico

Uno de esos críticos que han cargado duramente contra ella en las últimas horas ha sido el siempre polémico Ion Tiriac, persona inmersa en la organización del Master 1000 de Madrid y que actualmente también presidente la Federación de Tenis de Rumanía. Tiriac ha cargado duramente contra la tenista americana a la que incluso le insta a retirarse del tenis profesional.

"No tengo claro qué está pasando. Y es un trabajo matemático. A esa edad y con el peso que tiene ahora, ella no se mueve con la misma facilidad que hace 15 años. Serena ha sido una jugadora sensacional. Si tuviera algo de decencia, ¡ella debería retirarse! Desde todos los puntos de vista".

En estos términos tan ofensivos e hirientes hablaba Ion Tiriac de una tenista de la talla de Serena Williams en el programa Retaua de idoli. Tiriac no solo comete la enorme plaza de menospreciar y faltar el respeto a una gran campeona y a una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, sino que lo hace siendo una figura muy importante del mundo del tenis, presidente de la federación rumana y organizador de torneos y diferentes eventos.

