La organización cancela Wimbledon por el coronavirus: no se disputará en 2020

Ya es oficial. Wimbledon 2020 no se disputará por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. El Grand Slam no recibirá a las mejores raquetas del mundo en la edición de este año y no aborda una suspensión para poder celebrarse más adelante.

La organización considera que el torneo no se puede disputar sin público y fuera de las fechas que siempre ha guardado el calendario. Wimbledon prioriza la historia del Grand Slam a una situación excepcional que ha provocado la crisis del Covid-19.

Desde la Segunda Guerra Mundial no pasaba que el All England Club cerrase sus puertas para albergar una nueva edición de Wimbledon. Pero en este 2020, ante esta pandemia sin precedente, se ha alcanzado esta decisión para salvaguardar la salud de deportistas, organizadores, colaboradores y, sobre todo, del público.

Vista general de la pista central del All England Club

En el comunicado emitido por la organización también se desvelan las fechas en las que se celebrará el tercer Grand Slam de la temporada ya en el 2021. La 134º edición de Wimbledon se organizará del 28 de junio al 11 de julio del próximo año.

Además se informa de que aquellas personas que ya hubiesen comprado sus entradas, pueden reembolsar el importe de las mismas y también se les ofrece la oportunidad de conseguir un ticket para el mismo día y la misma pista de Wimbledon 2021. La organización se compromete a ponerse en contacto con todos los titulares de las entradas.

Reacciones

El presidente de AELTC, Ian Hewitt, ha explicado que la decisión no se la han tomado "a la ligera". "Lo hemos hecho con la mayor consideración por la salud pública y el bienestar de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda", ha comentado.

"Ha pesado mucho en nuestras mentes que la organización de The Championships solo ha sido interrumpida previamente por las Guerras Mundiales, pero, después de una consideración exhaustiva y exhaustiva de todos los escenarios, creemos que es una medida de esta crisis global que, en última instancia, es la decisión correcta", ha continuado.

Por otra parte, el director ejecutivo de AELTC, Richard Lewis, ha expresado que "ha sido una decisión desafiante", pero que creen "firmemente" que es lo mejor para "los intereses de la sociedad" y que también "brinda certeza" a los otros profesionales del tenis internacional. Al mismo tiempo, aprecian "el apoyo de la LTA y la ATP, la WTA y la ITF para tomar esta decisión", además de agradecer "al Gobierno del Reino Unido y a las autoridades de salud pública" su orientación y apoyo.

Sin tenis hasta julio

Algunos torneos ya habían comunicado su aplazamiento o cancelación durante las últimas semanas, pero ahora ha sido la propia ATP la que ha comunicado, junto a la WTA, que se suspenden todas las competiciones hasta, por el momento, el 13 de julio -fecha prevista para que acabase la edición de 2020 de Wimbledon-.

[Más información: Sin Wimbledon ni fecha para volver: ¿el final de la guerra entre Rafa Nadal, Federer y Djokovic?]