Baño de sangre de la UFC en la Casa Blanca para celebrar el 80 cumpleaños de Trump, con insultos hacia Michelle Obama

Donald Trump posa con la primera dama Melania Trump y Dana White, presidente de la UFC, en el centro del octágono frente a la Casa Blanca. Reuters

Hubo un momento este domingo, con la noche ya echada en Washington, en el que Donald Trump y Dana White, presidente de la UFC, salieron juntos desde el Despacho Oval y caminaron hacia el Balcón Truman para contemplar el octágono instalado en el Jardín Sur.

A sus pies, 4.500 invitados -entre ellos 1.200 militares en activo- aguardaban en sus asientos mientras una formación de cazas de combate rugía sobre sus cabezas durante el himno nacional. La imagen era tan surrealista que costaba creer que estuviera sucediendo de verdad.

Trump celebró su 80 cumpleaños de la manera que más le gusta: con las luces de un octágono de la UFC, el estruendo del público a su alrededor y los mejores peleadores del mundo dándose puñetazos en el jardín de su casa.

Plano cenital del octágono de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos convirtió el Jardín Sur de la residencia presidencial en el escenario deportivo más insólito de la Historia, bajo el paraguas del 250 aniversario de la Independencia del país. La propia Casa Blanca le homenajeó en sus redes con un mensaje oficial: "Un patriota incansable".

La semilla de la velada se había plantado un mes antes, también en ese mismo edificio. Trump recibió en el Despacho Oval a los cuatro protagonistas de la cartelera y desveló el cinturón especial diseñado para la ocasión.

Fue allí donde Topuria, ante Gaethje, Pereira y Gane, le dijo al mandatario con su descaro habitual: "Nunca pensé que fueras tan amable". Trump encajó el piropo con una sonrisa: "Tengo una imagen falsa, un poco".

Esta noche, con la jaula ya a sus pies, el presidente se instaló en primera fila y no se movió en toda la velada. Aplausos entre asaltos, pulgares arriba a los ganadores y fotos en los descansos fueron todo lo que hizo

No todo el mundo quiso compartir ese jardín con él. Dana White había mandado invitaciones a cerca de 300 celebridades, con nombres como Dwayne 'The Rock' Johnson, Adam Sandler, Jared Leto, Tom Brady o Jason Statham.

The Rock, Sandler y Leto declinaron públicamente a través de sus representantes, en lo que varios medios estadounidenses leyeron como el distanciamiento de Hollywood del entorno político del evento. La lista de ausencias fue casi tan comentada como la de presentes.

Donald Trump, durante el UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca. Reuters

Los que sí estuvieron disfrutaron de un espectáculo sin precedentes. La producción rozó los 60 millones de dólares de inversión privada -Dana White fue tajante en que ningún centavo procedía de fondos públicos-, requirió 350 camiones solo para el montaje y dejará una factura de 700.000 dólares solo para recuperar el césped presidencial.

Fuera del recinto, 85.000 personas siguieron la velada en directo desde The Ellipse con entradas gratuitas, con prioridad para militares y sus familias.

La propia meteorología quiso poner a prueba el sueño de White: el evento arrancó con una hora de retraso por tormentas eléctricas y rayos, después de que desde la Casa Blanca se hubieran burlado días antes de las previsiones del tiempo. La tormenta llegó igualmente y el evento arrancó con una hora de retraso.

Caminando por la Casa Blanca

Las entradas al octógono estuvieron a la altura del escenario. Topuria -igual que su rival, Gaethje- salió desde el propio Despacho Oval, recorrió los pasillos de la residencia presidencial con una orquesta interpretando en directo La Canción del Mariachi, se asomó al Balcón Truman y bajó al césped flanqueado por dos héroes militares americanos.

Todos los peleadores pasaron por rincones icónicos del interior de la Casa Blanca, como la histórica Sala Roja que atravesó Derrick Lewis o el famoso Cross Hall -con los retratos oficiales de los presidentes- que conecta el Comedor de Estado con el Salón Este.

Ilia Topuria caminando por los pasillos de la Casa Blanca antes de su pelea. Reuters

Fue una velada con un tono patriótico que fue cuidado al detalle. Por ejemplo, todos los participantes lucieron guantillas especiales en rojo y azul diseñadas para la noche.

Si Topuria fue el protagonista deportivo por su inesperada derrota, el capítulo más oscuro de la velada lo protagonizó el peso pesado Josh Hokit. Este ya había llegado a la semana con el foco puesto sobre él por varios episodios de comportamiento errático.

No way Josh Hokit called Michelle Obama a man 😭#UFCWhiteHouse pic.twitter.com/uENvE5HVAS — Bones🦴 (@Boness305) June 15, 2026

Tras noquear a Lewis, cogió el micrófono del cómico y comentarista Joe Rogan, bajó de la jaula, le entregó un colgante a Trump en primera fila, se comparó con Jesucristo y remató mirando a cámara, con Melania Trump presente y miles de espectadores como testigos: "Michelle Obama es un hombre. ¿Estoy en lo cierto, América?".

Rogan no dijo nada y la cámara buscó a Trump, que estaba sentado junto a Dana White. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas: desde el ex quarterback de la NFL Robert Griffin III, que calificó el momento de ataque racista envuelto en transfobia, hasta medios de todos los colores políticos que convirtieron la frase en el titular de la noche.

Según Forbes, la UFC no tiene previsto sancionar a Hokit, en línea con la política habitual de Dana White de no intervenir en las declaraciones de sus peleadores.

Todo esto dejó una velada que, para bien o para mal, y con el gris recuerdo para la afición española por la derrota de Topuria, ya es historia del deporte y de los Estados Unidos.