Multan a una estrella de la NFL por apyar públicamente a Donald Trump: "Valió la pena"

La estrella de la NFL Nick Bosa fue multado con 11.255 dólares después de mostrar su apoyo a Donald Trump. El jugador de los San Francisco 49ers interrumpió la entrevista posterior a un partido para salir en defensa del nuevo presidente de Estados Unidos.

Bosa apareció en la entrevista con una gorra en la que se podía leer 'Make América Great Again' (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande), el lema de la campaña a la presidencia de ese país de Donald Trump.

El reglamento de la NFL establece que "durante el período en el día del juego en que un jugador es visible para el estadio y la audiencia televisiva (incluidos los calentamientos previos al juego, en el área del banco y durante las entrevistas posteriores al juego en el vestuario o en el campo), los jugadores tienen prohibido usar, mostrar o transmitir de otro modo mensajes personales, ya sea por escrito o ilustración, a menos que dicho mensaje haya sido aprobado previamente por la oficina de la liga".

Al hablar con los periodistas, Bosa dijo que no fue multado, pero agregó que sabía que podría serlo. "Aún no he recibido una, pero si llega, llega. Valió la pena", dijo Bosa. "No creo que mi posición sobre hablar de esto vaya a cambiar. Claramente, la nación habló. Y obtuvimos lo que obtuvimos".

Relación con Trump

Bosa y Trump han estado vinculados durante mucho tiempo, incluso antes de que fuera seleccionado por los 49ers con la segunda ronda general del Draft de la NFL de 2019.

Durante su tiempo en Ohio State, Bosa fue criticado por algunos de sus viejos tuits políticos, incluidos tuits apoyando a Trump y un tuit donde llamó a Colin Kaepernick, un exjugador de los 49ers, un "payaso".

Además, cuando Bosa fue seleccionado en la NFL, Trump ofreció su apoyo al ala defensiva. "Felicitaciones a Nick Bosa por ser elegido número dos en el draft de la NFL. Serás un gran jugador durante años, tal vez uno de los mejores. ¡Gran talento! San Francisco te abrazará, pero lo más importante, siempre mantente fiel a ti mismo. ¡MAKE AMÉRICA GREAT AGAIN!", publicó Trump en ese momento.