Ilia Topuria presenta su película a la espera de su primera defensa: "Apunto a pelear en Abu Dabi"

Ilia Topuria dará el salto a las pantallas de cine el próximo 19 de septiembre. Es la fecha en la que se estrenará la película 'Topuria: Matador', que mostrará los orígenes del peleador hispanogeorgiano y su preparación para la pelea contra Alexander Volkanovski en la que se proclamó campeón del peso pluma de la UFC.

El propio Ilia presentó la película este miércoles, en un acto celebrado en Madrid al que acudió EL ESPAÑOL. Acompañado de parte de su equipo, como su entrenador de boxeo Javi Climent o su preparador físico Aldo Martínez, se proyectó un adelanto de lo que se podrá ver en ella con imágenes nunca antes mostradas de la planificación del combate o los momentos de mayor tensión durante el recorte de peso, el verdadero "villano" de la cinta (en palabras de Topuria) por encima de Volkanovski.

"Es una película sin filtros", dijo Topuria ante los medios. "Me van a poder conocer en muchas facetas de mi vida: como El Matador, como padre, como hermano... He aprendido de mí mismo que no soy el tipo más amable con mi equipo en momentos duros. Me gustó demasiado descubrir esa faceta de mí. Me van a ver bastante pasteloso y en muchísimas circunstancias. Espero que la gente disfrute y pueda motivar e inspirarles", señaló sobre lo que enseñará la película.

En la película tendrán presencia todas las personas que le rodean, incluyendo sus padres o su mujer. Su hermano Aleksandre será otro de los pilares, como lo lleva siendo toda su vida profesional: "Lo quiero con todo mi corazón. Es la pieza fundamental de mi equipo. Sabe cuándo estoy cansado, en qué momento me tiene que motivar. Es una pieza irremplazable".

Esta cinta puede haber despertado en Ilia Topuria la curiosidad por conocer una faceta distinta suya ante la cámara: "Puede ser, ¿por qué no? Me voy a plantear la idea. Siempre lo he tenido en cuenta". Eso sí, habrá que esperar para verle como actor: "En estos instantes estoy volcado en mi carrera deportiva y en terminar de cazar este conejo. Ya veremos lo que el futuro tiene deparado para mí".

Ilia Topuria, durante la presentación de su película 'Topuria: Matador' EFE

Abu Dabi, el 26 de octubre

Topuria, que no pelea desde que conquistara el cinturón mundial, también contestó a preguntas sobre sus próximos pasos. En Estados Unidos le acusan de tener miedo a Max Holloway, pero su versión es muy diferente: "Estoy todo el verano preparado, estoy preparado para que me den la fecha. Es él [Holloway] el que está poniendo todas las excusas. Primero que tenía problemas familiares, que está bajando de peso... Hay muchos que quieren ocupar su puesto, y les ofrezco que salgan. Es mi trabajo, estoy dispuesto".

Sobre fechas, se rumorea que pueda pelear en el UFC 307 de Salt Lake o el UFC 308 de Abu Dabi. Ilia se decanta por esta segunda opción, con fecha del 26 de octubre: "La verdad que apunto a Abu Dabi, a esa ubicación. Espero que se dé. Que alguien dé el paso adelante. Como si me llaman para pelear en Las Vegas (14 de septiembre, en la Sphere). Prefiero Abu Dabi por el horario, para que en España puedan disfrutar de la pelea en prime time. Pero yo estoy listo para donde me llamen", señaló.

"La mayoría de gente copia o compite. Yo intento crear" Ilia Topuria

El acto contó también con la presencia de otras personas involucradas en la película: Iñigo Pérez-Tabernero, productor ejecutivo de Señor Mono; Guillermo Farré, director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+; y Jonathan Cogul, director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax.

Todos ellos pusieron en valor lo que aporta una figura como la de Topuria y este aplicó, desde el punto de vista de la estrategia, por qué no es como el resto de peleadores: "Siempre hay un patrón de luchadores. Cuando entran en el octágono, no entran con una estrategia tan clara como lo hago yo. Físicamente hay muchos que son superbuenos, pero la estrategia es lo que marca la diferencia. La estrategia en nuestro deporte lo es todo y no lo tienen todos", señaló. "La mayoría de gente copia o compite. Yo intento crear". Ilia Topuria asalta la gran pantalla.