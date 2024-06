Adiós a Douglas Fruchey: todo lo que se sabe de la repentina muerte del culturista de 36 años

El mundo del deporte y en particular del culturismo se encuentran de luto debido a la muerte de Douglas Fruchey, una de las grandes estrellas de esta disciplina. El atleta de 36 años se ha convertido en noticia este fin de semana cuando su cuerpo ha sido hallado sin vida en su apartamento de Los Ángeles.

Un suceso que ha conmocionado a todos sus seguidores y a todos los aficionados del culturismo en el mundo, ya que no esperaban este final tan trágico para quien se había convertido en toda una estrella tras ganar el Supershow de México en el año 2021.

Douglas era una figura muy destacada en esta industria, la cual promocionaba de manera frecuente en sus redes sociales. En Instagram superaba los 140.000 seguidores. Ahora, su muerte ha creado una gran conmoción y es que crecen las preguntas sin respuesta sobre lo que le habría pasado al joven deportista de tan solo 36 años.

¿De qué ha muerto Douglas Fruchey?

La muerte de Douglas Fruchey está dando mucho de qué hablar en los últimos días. El atleta de 36 años se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del culturismo en Estados Unidos. Su fama despegó después de ganar un importante concurso en México en el año 2021.

Desde entonces, su crecimiento había sido exponencial. Sin embargo, este fin de semana llegaba la triste noticia de su muerte después de que su cuerpo fuera hallado sin vida en su apartamento de Los Ángeles. Desde ese momento, muchos fans y compañeros de profesión comenzaron a publicar mensajes a través de sus redes sociales destacando la importancia de su figura.

Toda la comunidad culturista participó de los homenajes a la figura del malogrado Douglas. Uno de los más activos fue su compañero Brad Rowe, quien publicó un emotivo vídeo y un gran mensaje en redes sociales para despedir a su amigo: "El mundo perdió ayer a un buen hombre".

"Doug fue un cliente, un compañero y un amigo durante casi una década. Era un hombre cariñoso y humilde. Siempre buscando el conocimiento, compartiendo el suyo siempre que podía, y siempre genuinamente interesado en saber cómo te iba".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Fruchey (@douglasfruchey)

"Era muy abierto con sus luchas pasadas y siempre buscaba un camino sano para superarlas. La semana pasada quise hacer un post sobre el Mes de Concienciación sobre la Salud Mental Masculina. Esto ciertamente no es como esperaba hacerlo. Hombres, no estáis solos. No sois una carga. Sois suficientes. Sois amados".

Las noticias sobre el trágico final de Douglas comenzaron a circular el pasado viernes, pero fue su esposa Carli la que confirmó la terrible noticia con una publicación en redes sociales. Ella subió varias fotos junto a su pareja y con el duro mensaje de "descanse en paz mi dulce Moosey".

Otro de sus grandes amigos, y compañero del gimnasio en el que solía entrenar, Chris 'Boar' Bell, mostró su desolación por el fallecimiento de Douglas. Para él fue un ejemplo a seguir y alguien en quien fijarse para construir su carrera en el culturismo y por ello decidió hacerle un bonito homenaje.

"Doug fue mi inspiración en el gimnasio cuando estaba en Gold's. Le presenté a mi hermano y se quedaron juntos. Le presenté a mi hermano y se hicieron buenos amigos. Mi hermano lo tuvo en el pódcast varias veces porque estaba lleno de sabiduría".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crazeewear Clothing (CZW) (@crazeewear)

"El mundo va a echar de menos a Big Doug. Me encanta ese tipo. Si alguien quiere echar un vistazo a su vida y a quién era, que busque el episodio sobre culturismo de Soft White Underbelly. Su episodio fue fantástico. RIP Big Doug".

Ahora, se están investigando las causas de la muerte, ya que el hallazgo del cadáver se produjo en circunstancias muy extrañas y ya se han desarrollado diferentes hipótesis sobre lo que le podría haber sucedido, incluyendo algunas, las más aventuradas, la teoría de un posible suicidio.