La tragedia del culturista Denis: muere asesinado a tiros y atropellado frente a la puerta de su casa

Luto en Sao Paulo (Brasil) por el trágico suceso que ha ocurrido este fin de semana. El fisioculturista e 'influencer' Denis Yoshio Feltrim ha muerto asesinado a tiros después de que dos individuos que circulaban en motocicleta cargaran contra él. Los hechos ocurrieron a escasos metros de la casa del joven, que recibió varios disparos por parte de los agresores y, posteriormente, fue atropellado antes de que los dos individuos se diesen a la fuga.

El suceso ha conmocionado a la ciudad de Sao Paulo y al país entero. La tragedia ha pillado desprevenida tanto a la sociedad brasileña como a los familiares y allegados del joven. Según han informado algunos medios locales, fue el propio hermano del fisioculturista quien trasladó a Danis Yoshio hasta el Hospital Municipal de Tatuape. Sin embargo, una de las balas había impactado en la columna vertebral del culturista y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida.

En las últimas horas, han sido muchas las reacciones que han surgido en torno al asesinato del joven. Familiares y allegados de Denis Yoshio han compartido publicaciones en sus redes sociales lamentando el trágico suceso y honrando la memoria del fisioculturista e 'influencer'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denis Yoshio Feltrim (@denis__yoshio)

"Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor, vuelve a casa mi amor", ha publicado la novia del joven, Amanda, a través de sus perfiles en redes sociales.

También la madre de Denis ha publicado un mensaje lamentando lo ocurrido y dedicando unas palabras de amor hacia el joven fallecido. "Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis Yoshio Feltrim. Mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor", ha dicho.

[La repentina muerte del culturista e 'influencer' Alfredo Martín, defensor del consumo de esteroides]

En las últimas horas, se han conocido algunos detalles sobre cómo se produjo el asalto. Al parecer, el joven sufrió una avería con su vehículo y solicitó a una persona que lo trasladase hasta el domicilio donde residía su familia. Al bajar del coche y caminar hacia la casa, el joven fue asaltado por los dos individuos recibiendo varios disparos que acabaron siendo mortales.

Por el momento, no ha trascendido si el joven había sido previamente amenazado o si contaba con algún enemigo que pudiera haber emprendido el fuerte ataque sobre él a causa de cuentas pendientes. La Policía Civil ya ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y ha pedido la realización de exámenes periciales al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal.

Imagen de Denis junto a su novia. Instagram

Además, el caso ya ha sido registrado como homicidio en el 31º Departamento Policial de Vila Carrão. Por su parte, las autoridades han pedido colaboración ciudadana para identificar y arrestar a los responsables del asesinato.

Denis Yoshio Feltrim, más conocido como Feltrim, era un joven fisioculturista brasileño que había iniciado su camino en las redes sociales hace tiempo. En los últimos años, el 'influencer' había ido popularizándose entre los usuarios de Instagram y otras redes como consecuencia del contenido que publicaba en relación al culturismo.

[El chef español asesinado en Brasil se fugó de Mallorca tras estafar 2 millones a sus vecinos]

Sin embargo, las grandes pasiones de Denis no solo eran el culturismo y las redes sociales. Además, tal y como puede verse en su perfil, el joven también publicaba contenido relacionado con el mundo de las finanzas, sector del que era un gran apasionado. "Él era la persona en el mundo que haría cualquier cosa para verme feliz. Así que por él, haré lo máximo que pueda por estar bien", ha confesado su novia.

El joven mostraba a través de su perfil de Instagram cómo era su día a día. La mayoría de sus publicaciones estaban relacionadas con el mundo del deporte. La última imagen publicada en su cuenta de Instagram es una fotografía en la que el joven aparece disfrutando en una piscina. En esta ocasión, acompañó el mensaje con la siguiente frase: "Cada error es una lección".