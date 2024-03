Marc Márquez desvela cuál es su piloto favorito para ganar en MotoGP: "Su actitud es de campeón"

Hace tan solo unos días arrancaba la temporada de MotoGP con el Gran Premio de Qatar. El debate sobre si Pecco Bagnaia podrá revalidar su corona o si algún piloto será capaz de destronarle ya está en todos los lados. Y una figura como Marc Márquez ha desatado los rumores de que puede haber un nuevo relevo en la categoría reina.

El ocho veces campeón del mundo ha lanzado un claro mensaje para el motociclismo español y ha asegurado que hay mucho futuro en MotoGP con la llegada de una emergente promesa a la categoría. Márquez ha querido destacar cuál de él su carácter y el espíritu ganador que posee.

Y el piloto al que se refiere Marc Márquez no es otro que Pedro Acosta. El de Mazarrón debutó el pasado fin de semana en la categoría reina del motociclismo y dejó unas grandísimas sensaciones sobre el asfalto. El doble campeón del mundo, en 2021 en Moto3 y en 2023 en Moto2, se ganó a pulso los halagos del de Ducati.

"Me ha adelantado y la verdad es que lo esperaba, porque el sábado ya hizo una vuelta buena en el esprint y, sobre todo, porque cuando el ritmo no es muy rápido esperas que llegue gente. Como rookie, seguramente cuando me ha pasado no iba conservando mucho los neumáticos y, de hecho, al final no sé si ha cometido un error o algo, pero así es como se aprende", explicó Márquez sobre Acosta.

"La actitud que ha tenido es de descaro, de campeón, de lo que hizo el año pasado en Moto2, y la verdad es que iba rápido, tenía puntos muy fuertes y los irá puliendo en breve, ya aquí casi, pero dentro de poco estará luchando por el podio y dará algún susto en alguna carrera", añadió el ocho veces campeón del mundo.

Pedro Acosta, en la rueda de prensa previa al GP de Qatar de MotoGP. REUTERS

Su actuación dejó a todos sin palabras en el paddock, a pesar de acabar noveno en la carrera. Aún así, Acosta dejó a todos boquiabiertos en el Circuito Internacional de Losail. Su valentía a los mandos de la KTM le ha hecho convertirse en unos de los pilotos con más proyección de la categoría reina, ya que solo cuenta con 19 años.

Acosta, encantado con su debut

Pedro Acosta se mostró maravillado con su gran debut en MotoGP. El piloto murciano acabó contento con su actuación en Qatar. "Esto es como cuando pierdes la virginidad: todo empieza a ser muy bonito y luego es un desastre todo. Pues esto es igual. No podía acabar el cuento tan bien hoy, tenemos que estar contentos", declaró al poco de finalizar la carrera.

Unas sensaciones que también reflejó su equipo, que vio con buenos ojos su actuación. "Pedro tuvo buenas sensaciones con la moto enseguida, lo que es clave. Está aprendiendo rápido y aprovechó al máximo la situación en la que se encontró, porque un novato aprende más haciendo media carrera con los cinco primeros que 22 vueltas con el decimoquinto", insistió Guidotti, director de KTM.