El adiós de Iker Bravo y el "a veces solo se necesita un poco de cariño" de Arbeloa que resume sus dos años

Iker Bravo, una de las jóvenes promesas del fútbol español que llegó al Real Madrid procedente del Bayer Leverkusen, anunició este domingo su despedida del club blanco tras dos campañas en La Fábrica. No cuajó en el Castilla de Raúl González y sí encontró su sitio este curso en el Juvenil A de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid ha decidido no ejecutar la opción de compra pactada con el Leverkusen, a razón de 10 millones de euros. En el verano de 2022, Iker Bravo aterrizó en el Castilla con gran expectación. No tuvo protagonismo con Raúl y el club acordó prorrogar la cesión por otra temporada, la cual ha pasado a las órdenes de Arbeloa tras tomar el propio jugador la decisión de 'bajar' de equipo.

"Hola Madridistas, ha llegado el momento de despedirnos", afirma Iker Bravo en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que asegura que "han sido dos años de mucho aprendizaje, de entender la vida con la exigencia de ser un profesional del Real Madrid y, por tanto, de crecimiento y madurez personal".

Da las gracias a compañeros y todo el personal de la ciudad deportiva de Valdebebas: "Gracias a todos mis compañeros que me han hecho la estancia más fácil desde el minuto cero; a los utilleros, fisios y médicos, por esos inolvidables momentos que hemos vivido; a las señoras de la limpieza por conseguir sacarme, siempre, una sonrisa cuando llegaba a la Ciudad Deportiva y, en general, a todo el personal de Valdebebas".

Además, quiso dedicar todo un párrafo a Arbeloa y a su staff: "Gracias de manera muy especial a mi querido Arbeloa y el Staff, no sólo me han hecho mejor futbolista en todos los aspectos, sino, sobre todo, mejor persona. Me llevo de vosotros, la mejor lección de vida".

Entre las respuestas a la publicación, el técnico del Juvenil A del Real Madrid quiso mandarle un cariñoso mensaje a su pupilo: "Querido Iker, solo puedo desearte la mejor de las suertes. Tienes calidad, talento y condiciones para ser un futbolista enorme. Y estoy seguro de que lo vas a ser. Gracias por un año donde me has hecho mucho mejor, ha sido un lujo entrenarte. Quien sabe si volveremos a encontrarnos. Mientras tanto aquí dejas un gran amigo".

Pero no se quedó ahí la despedida de Arbeloa. Este también subió una publicación a su Instagram con un mensaje que tiene un gran trasfondo: "A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de cariño para revelar su verdadero talento y grandeza".

Y es que la relación entre Arbeloa e Iker Bravo se fue fortaleciendo con el tiempo, tras un inicio con curvas. Y es que el delantero empezó el curso fuera de forma y durante la primera parte de la temporada tuvo algunos problemas en el campo, causándole varias expulsiones. Su técnico le dio un serio toque de atención.

En una entrevista en el diario MARCA, Iker Bravo lo cuenta: "Tras la expulsión en Valladolid, fui en el siguiente entreno a pedir disculpas a mis compañeros por haberlos dejado con diez y después fui al despacho de Arbeloa. Y una de las primeras cosas que me dijo fue: '¿Tienes mucha ropa en Madrid?'. Que venía a decir que o cambias o te vas de nuevo a Alemania".

Tras aquello, todo fue mejor para Iker Bravo. Su rendimiento ha acabado siendo notable, marcando 20 goles durante la temprada. Ahora busca ya nuevos horizontes, incluido el Europeo sub19 tras la última citación del seleccionador, José Lana. Después, su futuro espera que esté en la Primera División de alguna de las grandes ligas.

"Que lo que este sueño un día unió, se mantenga en el tiempo, vivamos lo que nos toque vivir. Gracias Real Madrid", culminó Iker Bravo su mensaje para poner este 16 de junio punto final a su etapa en el club blanco.