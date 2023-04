Red Bull Click, el videojuego en la vida real con TheGrefg: así se hizo

¿Se imaginan llevar un videojuego a la vida real? Es lo que se ha conseguido en el último evento para el que Red Bull y el streamer español TheGrefg se han unido. Un excepcional equipo ha mezclado el universo del gaming con el del cine, en un formato completamente innovador: un 'live-action videogame'. Este 20 de abril vio la luz en el canal de Twitch del conocido creador de contenido, quien hizo de player de lujo de la experiencia.

Durante alrededor de dos horas casi medio millón de espectadores únicos pudieron manejarle a su antojo en directo, a través de numerosas interactividades, hasta enfrentarse al villano final, representado por el internacionalmente reconocido actor de terror Javier Botet (REC, Alien: Covenant, It). Y como en los grandes videojuegos, la experiencia se complementó con unas cuidadas cinemáticas que sumergieron a toda la comunidad en la historia de El Coleccionista.

Tras las cámaras se encontraba la dirección de Daniel Monzón (Celda 211, El niño), ganador de 3 Premios Goya, que también participó en el guion junto a Marc Caballero. Para la creación y ejecución del videojuego también se contó con varios expertos en desarrollo de videojuegos y programación interactiva de Twitch.

[Felix Baumgartner, 10 años después de romper la barrera del sonido: los secretos de un salto estratosférico]

La historia detrás de Red Bull Click es la de un coleccionista loco obsesionado con TheGrefg. Equipado con un rayo paralizador de su propia invención, El Coleccionista (Botet) se ha dedicado a recorrer el multiverso en busca del TheGrefg original, el que siempre gana. Infructuosamente. En su mansión acumula, eso sí, a todos los TheGrefg que ha encontrado por el camino, como si de un museo de cera se tratase.

Para capturar al original, el villano idea un plan sin fisuras: crear un juego basado en 3 pruebas (habilidad, carisma e ingenio), y atraer así al TheGrefg más competitivo. Todo ello, en realidad, con el objetivo de convertirlo en la pieza más preciada de la colección. Pero las cosas no saldrán como esperaba.

TheGrefg, durante Red Bull Click Red Bull

"Ha sido un proyecto totalmente a la vanguardia de lo que estamos acostumbrados a ver. El directo con mayor calidad audiovisual y entretenimiento de mi carrera", comenta TheGrefg sobre Red Bull Click.

"Como cineasta, hacer algo en directo era algo que me atraía mucho. Un plano secuencia gigante donde todo tenía que estar súper medido". "Al final salir de tu zona de confort es algo que siempre enriquece. Me he divertido mucho con Red Bull Click y, sobre todo, he aprendido muchísimo de este mundo. A partir de ahora me conectaré a Twitch más a menudo", comenta Daniel Monzón entre risas.

Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar en directo, la experiencia vivida al completo estará disponible próximamente en el canal de Youtube de TheGrefg y, en estos días, podremos ver un resumen de la misma, así como el 'making of' de este espectacular videojuego de acción en el canal de Youtube de Red Bull en español.

Sigue los temas que te interesan