Tuchel se refugia en el Bayern para atizar al PSG: "Es triste que en París la Liga se dé por sentada"

Thomas Tuchel todavía sigue algo dolido con la manera en la que salió del París Saint-Germain. El técnico alemán llegó hace casi un mes al Bayern de Múnich después de que el equipo bávaro despidiera de forma sorprendente a Julian Nagelsmann en mitad de la temporada, y pese a que desembarcó con aires nuevos no pudo evitar caer eliminado de manera clara ante el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League.

Ahora, el Bayern está completamente centrado en hacerse con el título en la Bundesliga, donde marcha líder pero tan sólo con 2 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, que amenaza este liderato. Este viernes Tuchel ofreció la habitual rueda de prensa previa y en ella aprovechó para dejar claro que el campeonato de Liga es muy importante para su equipo y, de paso, también dejó un dardo que fue directamente contra el PSG.

El entrenador habló de que durante su estancia en París, en el club se perdió el norte y se llegó a dar por descontado que se debía ganar la Ligue 1 sin ningún tipo de esfuerzo: "El equipo ha experimentado mucho. Yo mismo experimenté en París lo triste que es que el título de liga se dé por sentado. No debe darse por sentado nada. Claro, no lo celebraremos como si alguien inesperado ganara el título... pero no restaremos importancia a nuestra ambición de convertirnos en campeones", alegó.

Siguió el germano con su explicación y la comparación de lo que pasaba durante su estancia en el PSG: "Un título de liga es menos propenso al fracaso porque tienes tiempo durante un período de tiempo más largo. Puedes compensar los problemas. Nosotros estamos luchando por el título. No deberíamos avergonzarnos de eso. En París, en algún momento ya no fue suficiente con convertirnos en campeones de liga. Se le restó importancia. Hay mucho trabajo involucrado en nuestro día a día".

Su papel en Champions

A Tuchel le preguntaron si consideraba que los resultados del Bayern se habían quedado cortos esta temporada, especialmente por la eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Manchester City. El equipo no pudo hacer frente ni en la ida ni en la vuelta al conjunto de Pep Guardiola y terminó cayendo de manera clara.

Sin embargo, el actual entrenador del Bayern no cree que esto sea un drama: "Entiendo que tres años sin llegar a la semifinal de la DFB Pokal no sea suficiente. Pero los cuartos de final de Champions tres años seguidos no son una crisis. No tenemos que cuestionar todo. Muchos grandes clubes no llegaron a los cuartos de final", comentó al respecto.

Este sábado el Bayern se juega el liderato de la Bundesliga cuando tan sólo restan seis jornadas para que finalice el campeonato. Los bávaros visitan al Mainz, octavo clasificado que aspira a meterse en puestos europeos, en busca de un triunfo que pueda distanciar al Dortmund en la pelea.

