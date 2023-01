La fortuna de Usain Bolt: los millones perdidos por estafa y cómo recuperarse del golpe

Usain Bolt ha sido víctima, junto a otros compatriotas, de una estafa en Jamaica. Este viernes, el velocista explicó que continuará luchando porque su país sea mejor a todos los niveles. Defensa nacional, mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre lo sucedido.

El hombre más rápido de la historia ha sido el más golpeado con 12 millones desaparecidos. Aunque eso no quiere decir que Usain Bolt vaya a tener problemas económicos a partir de ahora. Según la revista Forbes, su fortuna antes de esto superaba los 100 millones.

A la espera de la resolución del caso que ha trastocado los cimientos de Jamaica, lo cierto es que el velocista jamaicano se ha blindado muy bien su futuro. Es productor musical y tiene importantes acuerdos con Hublot, Visa o PayPal. Por no hablar del gran proyecto que tiene para este 2023.

Usain Bolt, durante un evento Europa Press

Hace ya unos años que registró su popular celebración como logo y fue en el verano de 2022 cuando amplió los derechos sobre su uso comercial. Así las cosas, en el aniversario de Puma, tiene pensado dar un golpe de efecto y hacer de este icono algo similar a lo que consiguió Michael Jordan con 'Air Jordan'.

La estafa

Fue el pasado 13 de enero cuando saltó la noticia: la Policía de Jamaica comienza una investigación por la presunta desaparición de millones de dólares de una cuenta cuyo titular era Usain Bolt. El dinero se encontraba en la empresa de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) del país caribeño.

Así lo confirmó Nugent Walker. El representante del deportista señaló que fue el propio Usain Bolt el que se dio cuenta de que algo no iba bien unas horas antes. "Lleva más de 10 años en esta entidad, se está revisando toda su cartera", aseguró entonces el agente en declaraciones para The Gleaner.

[Los nuevos velocistas se acercan a Usain Bolt: así es la lucha por superar el récord del mundo]

Tan solo una semana después, se conoció que la cifra que había perdido el jamaicano ascendía hasta los 12 millones de dólares. Un buen pellizco que lejos de ponerle en la bancarrota, sí que hace un agujero en sus finanzas. Usain Bolt no va a dar su dinero por perdido y ya se ha confirmado que "el bufete de abogados Frater, Ennis & Gordon le ha dado a SSL 10 días para entregar el dinero que Bolt invirtió hace 10 años".

El atleta no es la única víctima del caso. De hecho, se habla de que se ha estafado a más gente por un valor de 1.200 millones de dólares. Aunque esto ha trascendido todavía más porque uno de los que han sufrido la estafa es Usain Bolt, toda una institución en Jamaica.

Usain Bolt, en una imagen de archivo Reuters

En el país caribeño, Usain Bolt es más que un deportista. Por este motivo, no ha sentado nada bien entre las altas esferas lo sucedido. Así lo manifestó Nigel Clarke, el ministro de Finanzas. "Siento un profundo nivel de ira y de repugnancia ante el alarmante y perverso fraude que presuntamente se ha cometido", aseguró. "Castigaremos a los culpables con dureza", agregó.

El propio Usain Bolt ha reaccionado a lo sucedido a través de sus redes sociales. "En un mundo de mentiras… ¿Dónde está la verdad? El Mal de la Historia… ¿Cuál es la raíz?... Dinero", escribió en su cuenta. Mensaje que acompañó de un significativo fondo negro.

Los negocios de Bolt

Este mismo viernes, Usain Bolt dijo ante la prensa qué supone esta importante, y quién sabe si momentánea, pérdida: "No estoy arruinado, pero definitivamente me ha estropeado. Era por mi futuro. Todo el mundo sabe que tengo tres hijos. Todavía estoy cuidando a mis padres y todavía quiero vivir muy bien".

El deportista no ocultó así que no lo ha estado pasando bien: "Como todos sabéis, he estado pasando por una semana difícil. Algunas semanas difíciles". Sin embargo, aseguró que esto no le hace cambiar su hoja de ruta: "No importa lo que esté pasando en este momento, Jamaica es mi país. Eso nunca cambiará".

Los planes de Usain Bolt pasan por seguir ayudando a su país a crecer. El ganador de ocho oros en los Juegos Olímpicos y de once títulos en un Mundial de Atletismo todavía cuenta con un gran respaldo económico a sus espaldas. Antes de esto, según la revista Forbes, su fortuna superaba los 100 millones de dólares.

Usain Bolt, haciendo su personal celebración en un evento Reuters

Desde su retirada en 2017, el jamaicano ha pasado de querer convertirse en futbolista profesional a adentrarse en el universo de los eSports. Y a un lado del mundo del deporte, también ha probado suerte en la música como productor. Pero sus negocios van todavía más allá.

El más ambicioso, el que tiene que ver con su acuerdo con Puma. En el aniversario de la marca de ropa deportiva, se va a lanzar el propio sello distintivo de Usain Bolt, al más puro estilo Michael Jordan con su 'Air Nike'. En el caso del velocista, su famosa celebración (con los brazos extendidos en diagonal, con los dedos señalando al cielo). Una aventura empresarial que le va a hacer recuperarse del golpe por estafa.

Sigue los temas que te interesan