El gran reto de Cheptegei: a la caza del récord de la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana

Joshua Cheptegei tiene un gran reto. Romper el récord de la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana el próximo 31 de diciembre. El atleta ugandés ha confirmado que estará presente en la prueba madrileña y, además, que irá a por todas, ya que tiene previsto atacar la victoria y de paso el récord de la prueba.

El plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros al aire libre estará presente en la prueba tal y como ha anunciado la dirección de la carrera. Una noticia que sin duda aporta una mayor relevancia a la prueba, ya que será el rostro más reconocible y, a la vez, el mayor candidato al triunfo dado el gran estado de forma que atesora.

Aquellos que tuvieran pensado intentar llevarse el triunfo en la tradicional carrera que pone fin a la temporada el último día del año se han encontrado con una mala noticia y es que será complicado batir a la estrella ugandesa, el mayor especialista del mundo en la distancia de 10 kilómetros. A sus 26 años, tiene el gran reto de batir el mejor registro alcanzado nunca, el cual fue establecido por Jacob Kiplimo.

Dicho récord data del año 2018 y se situó en una espectacular marca de 26:41. Kiplimo batió el mejor registro anterior, el 26:54 que había establecido en el año 2006 otra leyenda como Eliud Kipchoge. La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana es una prueba acostumbrada a reunir sus grandes estrellas, provocando que sus récords siempre estén en manos de las leyendas más admiradas del atletismo.

Eliud Kipchoge, celebrando su victoria en la Maratón de Berlín con la bandera de Kenia Reuters

El reto de Cheptegei

Ahora, Joshua Cheptegei sueña con entrar a formar parte de esa prestigiosa lista en uno de los momentos más dulces de su meteórica carrera. En estos momentos es doble campeón del mundo de la prueba de 10.000 metros y también oro olímpico en los Juegos de Tokio del año 2020, celebrados en 2021 por culpa de los efectos de la pandemia de la Covid-19, en la distancia de 5.000 metros.

La ambición en estos momentos de Cheptegei es total y no solo intentará atacar el récord de la prueba vallecana, sino que irá a por la mejor marca de todos los tiempos en la distancia de 10.000 metros. Esta se encuentra en poder de keniano Rhonex Kipruto, quien paró el reloj en los 26 minutos y 24 segundos en una prueba celebrada en Valencia en el año 2020.

Sin embargo, en caso de conseguir este récord, no sería homologable, ya que la prueba madrileña cuenta con un excesivo desnivel favorable. Esto provoca que no pueda ser consideraba como una plusmarca mundial al uso. Aún así, Cheptegei no descarta volar hasta conseguir batir esta marca como gran reto personal.



El ugandés aterrizará en Madrid el próximo 31 de diciembre tras haber volado este curso. Acumula en su haber la mejor marca del año en la prueba de los 10.000 metros con un tiempo de 26:49. Un registro que firmó en Cannes, Francia, a comienzos de la temporada, el pasado 6 de marzo. No obstante, espera haber conseguido mantener su buen punto de forma para cerrar el curso volando.

Cheptegei es el gran candidato a llevarse el triunfo y eso lo explica la diferencia entre su mejor marca del año y la establecida en la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana del 2021. El atleta español Mohamed Katir fue el vencedor otorgando el triunfo al atletismo nacional 18 años después con un tiempo de 27:45, es decir, casi un minuto más que los tiempos que maneja Joshua. El espectáculo está asegurado este 31 de diciembre en las calles de Madrid.

