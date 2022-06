Carola, de streamer a boxeador en La Velada del Año de Ibai: así será el evento más viral de Twitch

Más boxeo, más grande y más viral. La Velada del Año que organiza el streamer Ibai Llanos se convierte en tradición y por segundo año seguido sube a varios compañeros de profesión a un ring de boxeo. Aunque esta edición ya viene con novedades importantes. La mayor de ellas es que tendrá público presencial y la más inesperada es la participación del cantante David Bustamante como uno de los púgiles.

El Pabellón Olímpico de Badalona reunirá a casi 13.000 personas para presenciar cinco combates de boxeo, dos más que en 2021. Solo repiten dos participantes, Viruzz y Mister Jagger -este será el rival de 'Busta' en el main event-, y habrá un combate femenino (la mexicana AriGameplays contra la española Paracetamor). Cinco artistas musicales (Rels B, Nicki Nicole, Quevedo, Bizarrap y Duki) adornarán la velada.

EL ESPAÑOL ha hablado con Carola (Lugo, 1996), uno de los streamers que combatirá en la pelea inaugural de la velada. Su rival será el youtuber Spursito. "A mí me parece una auténtica locura", dice sobre el evento organizado por Ibai. El objetivo, además de divertirse, es que se convierta en la retransmisión más seguida de la historia en Twitch.

Cartel de La Velada del Año 2

Carola lleva tiempo streameando, pero su fama es relativamente nueva. Hace un año veía la primera velada como una de las 1,5 millones de personas que la siguieron simultáneamente en el canal de Ibai. "El evento me flipó", reconoce y al día siguiente colgó un tuit diciendo que le gustaría participar si se hacía otra edición. Cuando le ofrecieron pelear, lo tuvo claro: "Ponedme contra el que queráis", respondió.

Aquello fue hace más de cuatro meses, febrero, cuando se presentó La Velada del Año 2. Ahora le pasan muchas cosas por la cabeza: "Lo que hago es visualizar muchos posibles escenarios de cómo me voy a sentir, de cómo va a ser eso. Es difícil de imaginar, pero sí que lo doy muchas vueltas para ir asimilando un poco a lo que me enfrento, que al final es algo nuevo y muy impactante, ¿no? Es cierto que me encontré muy tranquilo y confiado. Eso sí que es verdad", dice a menos de 48 horas de su pelea.

Le han colgado el papel de favorito frente a Spursito, quizás porque él ya tenía cierto acercamiento previo al deporte del boxeo: "Practiqué hace tiempo la modalidad Muay Thai y boxeo. Iba los viernes al club en el que estoy ahora (Boxing Club Lugo), pero ya está". No siente que eso le diera ventaja para preparar la pelea, casi partiendo de cero como su rival: "Es la imagen que él ha querido crear, de underdog, para llegar con menos presión".

El sábado tendrá su recompensa al subirse al ring tras meses de auténtico sacrificio: "Ha habido días que me quiero morir", reconoce entre risas. Su rutina pasó a estar marcada por dos entrenos diarios, uno de gimnasio para fortalecer y coger fuerza y otro de puro boxeo. A la tarde seguía con lo que se dedica profesionalmente, a hacer streams en Twitch -donde está a punto de alcanzar el millón de seguidores-.

Era difícil mantener la sonrisa en cámara tras hacer dos entrenos diarios y seis horas de stream

"Soy una persona que hago más de cinco horas de stream y creo mi rival hacía como dos, tres o ni eso. En ese sentido, él llegaba a descansar por completo tras entrenar. Pero yo sí que tuve ese factor de llegar a casa y meterme mis cinco, seis o siete horas de stream. Y era difícil, la verdad. Era difícil mantener la sonrisa en cámara", analiza ahora.

La fecha tan esperada ha llegado y así se siente él: "Me noto muy confiado y, aparte, mi entrenador también está muy confiado. Tenemos muy lo que hay que hacer, pero obviamente cuando subamos ahí, para Spursito y para mí, será algo nuevo", explica.

A por el récord de espectadores

En cuanto al evento, el hype está totalmente por las nubes. Las entradas presenciales volaron, pero esas 13.000 personas no tendrán nada que ver con el volumen total de gente que seguirá el evento. Carola, como casi toda la comunidad, tiene algo claro: La Velada del Año 2 batirá el récord de Twitch de espectadores simultáneos, que actualmente posee el murciano TheGrefg con 2,5 millones de espectadores.

Carola hace un apunte al respecto, y es que la cifra que se alcance tampoco será la real. Amigos y familiares se juntarán en muchos hogares para seguir la velada, siendo 17 personas las que se reunirán en su casa de Lugo, por ejemplo. Hay que irse muy para atrás en el tiempo para encontrar tanto seguimiento hacia un evento de boxeo en España.

Respeto hacia el boxeo

Otro de los objetivos de esta velada es, precisamente, ese: dar visibilidad al boxeo. Para ello la base está en respetar dicho deporte y si no fuera así no se contaría con el apoyo de importantes personalidades del mundillo en nuestro país. Desde la presencia del campeón internacional Sandor Martín como apoyo de Ibai y entrenador de dos púgiles (Spursito y Lolito) hasta la voz del popular Jaime Ugarte como comentarista.

Este año se seguirá la misma línea que en 2021: "Personalmente, creo que va a haber incluso más nivel técnico. Hay dos que repiten y nos lo tomamos en serio. Al final somos streamers y, en cuatro meses, es difícil que unos chavales que estaban jugando al PC seamos como la gente espera", señala Carola a este diario.

Lo negativo son las redes. Hay mucho bruto en Internet y gente que es un poco imbécil

El único punto negativo que ve son las críticas que puedan recibir de público externo: "En el deporte hay mucho bruto en Internet, que le gusta mucho juzgar. Veo positivo el resto de cosas, salvo las redes sociales. Como siempre, hay gente que es un poco imbécil. Con respeto, pero es que es la verdad", dice con rotundidad.

Alfombra roja, conciertos, 'Busta'...

Polémicas a parte, el sábado será una gran oportunidad para disfrutar con la excusa del deporte. El show empezará con la alfombra roja, repleta de personas fácilmente reconocibles por las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes, donde se exhibirán los mejores outfits. Luego, una vez arranque la velada, conciertos y peleas se irán intercalando.

El main event arrancará en torno a las 22:30 horas. Mister Jagger, la estrella de la primera velada, se medirá a Bustamante. Lo del cantante, que relevó al actor Jaime Lorente al caerse este del cartel inicial, fue un bombazo: "Brutal, la verdad. Mi madre, que es superfan, se quedó loca -risas-. Hay mucha gente en España que es superfan y es una persona que no tiene que ver absolutamente nada con Twitch. Que se anime a pelear contra Jagger es bestial. No tiene ningún sentido, es la hostia".

La última pregunta que le hacemos a Carola es sobre una 'Velada 3'. ¿Se atrevería a volver a pelear? Y de ser así, ¿contra quién?: "Primero haría una revancha contra Spurs. Pelearía otra vez si la gente me lo pidiera o fuese algo contra un streamer extranjero. Un streamer de EEUU vs. un streamer español. Lo haría sin pensarlo". Para ello tendrá que estar dispuesto a pasar otra vez por el trabajo de los últimos meses.

Los pronósticos de Carola AriGamesplays vs. Paracetamor: He hecho un poco de guantes con Ari y la veo clara vencedora. Si actúa con cabeza, lo va a hacer bien. Momo vs. Viruzz: He visto cosas de Momo que... -risas-. Tengo dudas por la altura, pero por el tamaño de Momo lo tendría claro. Viruzz le saca altura, es muy rápido de pies y boxea muy bien. Dudo, pero me decanto por Momo. Luzu vs. Lolito Fdez: Ahí lo tengo clarísimo. Luzu ha estado entrenando conmigo y estoy convencido de que va a ganar. Mr. Jagger vs. David Bustamante: Quiero que gane Jagger, pero creo que Bustamante tiene bastante experiencia. Cinco rounds es mucho tiempo y si es por aguante puede ganar Jagger. Pero apuesto por Bustamante. Carola vs. Spursito: A día de hoy lo tengo bastante claro. Yo creo que voy a ganar.

