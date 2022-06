Perdomo, la primera trans en el voley femenino: "Nunca he querido que mi sexualidad me limite"

Este viernes arranca en Madrid los Juegos del Orgullo 2022. Una competición inspirada en los Juegos Olímpicos tradicionales y en los que cada vez se cuenta con más participantes y más disciplinas disponibles. Unos Juegos distintos y especiales organizados por GMadrid Sports, que tienen como objetivo dar visibilidad a todo el colectivo LGTBI y que se alargarán hasta el domingo.

Su abanderada en esta ocasión será Omaira Perdomo, primera deportista trans en la élite del deporte femenino español. Perdomo, que debutó con 18 años en el voley femenino profesional, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a estos Juegos.

Aikido, baloncesto, balonmano, cross-training, fútbol 7 y 11, natación, pádel, patinaje, running, vóley y vóley playa, quidditch, esgrima, senderismo, pilates, yoga, danza jazz, teatro, club de cine y lectura formarán parte del cartel en esta XIII edición de los Juegos del Orgullo. Además, este año se les unirá el rugby gracias a la colaboración del club Madrid Titanes.

Estos juegos petenden visibilizar y desestigmatizar a todas las personas que forman parte de minorías, especialmente relacionados con el colectivo LGTBI. Para ello, cualquier persona puede apuntarse y competir en cualquiera de las disciplinas, una filosofía de la que ha hablado Omaira Perdomo en EL ESPAÑOL: "Es un orgullo ser la abanderada este año de los Juegos, para mí es un honor representar a mi comunidad, y poder hacerlo de esta manera me parece maravilloso".

El organizador de este evento, GMadrid Sports, es un club deportivo sin ánimo de lucro que surgió "con el convencimiento de que un club deportivo debe cumplir con la misión de fomentar el deporte, facilitar su práctica y permitir que se haga en un ambiente de total libertad de expresión, sin que exista discriminación alguna, compuesto por personas de ambos sexos, de todas las edades (mayores de edad) y orientaciones sexuales", señalan desde la plataforma.

Dentro de la programación de estos Juegos destaca la celebración del primer torneo de quidditch que se disputará los días 25 y 26 de junio en el Centro Deportivo Municipal Félix Rubio de Villaverde y el sábado, 25 de junio a las 21:30 h, la Sala Cool acogerá la Fiesta de Clausura Juegos del Orgullo.

Además, la pista de atletismo de Moratalaz albergará la disciplina running (25 de junio, 10:00 - 12:00 h) con pruebas de 800 metros, 3000 metros y relevos (4 x 400) en grupos de cuatro personas. En el Parque de El Retiro tendrá lugar la masterclass de pilates al aire libre (25 de junio de 10:30 a 12:30 h), apta para todo tipo de públicos e impartida por un profesor titulado en Ciencias del Deporte y Grado en Fisioterapia.

Una oportunidad de visibilizar

Los Juegos, se encuadran dentro de la programación de las Fiestas del Orgullo que tendrán lugar un año más en Madrid. "Para mí estos juegos significan dar representación, dar oportunidad de representar de donde vengo, lo que soy, mis derechos y mis valores", ha dicho Omaira Perdomo.

"El hecho de que un club como GMadrid, que representa tanto los valores de la comunidad, el deporte, la inclusión y que creen este ambiente tan, tan familiar dentro de su club en cualquier deporte, para mí es algo maravilloso y que podamos tener la oportunidad de poder luchar por nuestros derechos dentro del deporte como una comunidad y una familia", ha añadido.

Preguntada por su principal reto en estos juegos, Omaira es clara: "Creo que el principal es poder construir referentes en cualquier ámbito con cualquier sexualidad es algo maravilloso. Podemos inculcar muchísimo valores de cara al futuro. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de que este año puedan contar conmigo y y lo que podamos conseguir".

Por su parte, el presidente de GMadrid Sports, Sergio Fernández, ha indicado cuáles son sus objetivos para estos Juegos: "Queremos crear espacios seguros donde se pueda practicar deporte de forma libre sin que exista ningún tipo de discriminación, menos aún si es por identidad de género o por orientación sexual".

Omaira, además, tiene una historia personal de superación y de cómo llegó a convertirse en deportista profesional en un ambiente tan señalado: "Cuando empecé dentro del deporte profesional nunca me imaginé que llegaba, que iba a llegar al nivel en el que estoy ahora".

"Para mí es maravilloso (estos Juegos) porque me siento muy orgullosa de donde vengo, de las experiencias que he vivido, de mi sexualidad, de quién soy. Ha sido obviamente una etapa muy complicada y muy difícil, pero no me arrepiento de nada de lo que he vivido porque me he convertido en la mujer que soy hoy en día. Considero que la comunidad trans es la comunidad más excluida dentro de la comunidad LGTBI", ha opinado.

Un camino difícil

Además, asegura que siempre ha sido muy ambiciosa y nunca ha querido que su sexualidad le limite por el hecho de que sea una mujer trans. "Haber luchado por mis objetivos yo creo que es el mensaje más importante que siempre me ha gustado dar, que es que no existe las limitaciones y que las limitaciones las pones tú mismo y que hay que luchar por obtener lo que uno quiere", ha asegurado.

Pero el camino que ha tenido que vivir Perdomo no ha sido nada sencillo, como ella misma reconoce: "Ha sido complicado, pero nunca me arrepiento de nada de lo que he vivido y experimentado porque me he convertido en la mujer que soy hoy en día".

Considera que con el paso del tiempo se ha acabado desarrollando dentro de esta circunstancia, peor que "el camino no ha sido fácil, pero yo agradezco todo lo que he vivido y todo lo que he dicho y todo lo que he experimentado".

Pionera...y única

Aun así, se ha mostrado decepcionada por el hecho de que ninguna otra mujer haya seguido sus pasos y se haya consolidado en el deporte femenino siendo trans: "Me imaginaba que cuando debutara y consiguiera lo que conseguí habría muchísimas más mujeres deportistas o hombres deportistas trans que les gustaría seguir mis pasos, pero la verdad es que es una puerta que no se ha vuelto a cruzar".

"Me apena y me duele muchísimo ver que hay tan poca representación trans dentro del deporte y que siempre que la haya, siempre hay tantos ataques hacia las personas por su condición", ha concluido.

