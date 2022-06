La Velada del Año 2 de Ibai: cuándo es, horarios, combates de boxeo y dónde ver en directo

Twitch volverá a acoger el gran evento organizado por el streamer Ibai Llanos. Llega La Velada del Año 2, en la que la atracción principal serán cinco combates de boxeo. En su segunda edición, la cita pasará a ser presencial y se celebrará en el Pabellón Olímpico de Badalona. La locura por esta velada es real.

Diez participantes se subirán al ring de boxeo, siendo uno de ellos el cantante David Bustamante. El resto serán todos streamers/youtubers reconocidos en el mundo de internet. Repiten dos de la primera velada: Mister Jagger y Viruzz, que entonces se enfrentaron el uno contra el otro y ahora tendrán nuevos rivales.

[Carola, de streamer a boxeador en La Velada del Año de Ibai: así será el evento más viral de Twitch]

La Velada del Año 2 fue anunciada el pasado mes de febrero y desde entonces el hype ha ido creciendo a pasos agigantados. No ha sido fácil el camino para la organización, con un problema principal: la caída de uno de los participantes. Se trató del actor Jaime Lorente, baja por sus compromisos en la actuación. Su sustituto fue, precisamente, un Bustamente que se reconoce a sí mismo como amante del boxeo desde hace décadas.

Cuándo es La Velada del Año 2 de Ibai Llanos: fecha y horario

La velada se celebra este sábado 25 de junio. A partir de las 17:00 horas (en España) arrancará el evento. Aún así, no será hasta las 19:00 cuando empiece lo de verdad. Antes habrá una alfombra roja por la que pasarán centenares de streamers y personajes famosos para el público juvenil, que han sido invitados por Ibai a La Velada del Año 2.

Horarios de La Velada del Año 2 y los combates de boxeo

Lo que es La Velada en sí arrancará en torno a las 19:00 horas. El pistoletazo de salida lo dará quince minutos antes el artista español Rels B y tras él llegará el primer combate, el que enfrentará a Carola contra Spursito. El main event, el combate de boxeo que cerrará el evento, será el Bustamante contra Jagger. Así queda el orden de las peleas.

19:15 - Carola vs. Spursito

20:15 - Paracetamor vs AriGameplays

21:00 - Momo vs Viruzz

21:50 - Luzu vs Lolito

22:30 - David Bustamante vs. Mister Jagger

23:00 - Final del evento

Como hemos dicho, La Velada del Año contará con mucho más que solo combates de boxeo. Cinco grandes artistas internacionales actuarán durante la tarde-noche en el Pabellón Olímpico de Badalona: Rels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap. Su orden será el siguiente, quedando así el plan definitivo del evento.

17:30 - Alfombra roja y pase de streamers

18:45 - Actuación de Rels B

19:15 - Carola vs. Spursito

19:45 - Actuación de Nicki Nicole

20:15 - Paracetamor vs AriGameplays

20:40 - Actuación de Duki

21:00 - Momo vs Viruzz

21:20 - Actuación de Quevedo

21:50 - Luzu vs Lolito

22:10 - Actuación de Bizarrap

22:30 - David Bustamante vs. Mister Jagger

23:00 - Despedida y final del evento

Dónde ver en directo La Velada del Año 2 de Ibai Llanos

El evento, a diferencia del año pasado, será presencial para el público general. Casi 13.000 personas acudirán al Pabellón Olímpico de Badalona para ver La Velada del Año. Ya no hay entradas, agotándose la taquilla en apenas media hora cuando esta se abrió semanas atrás. Los precios iban desde 23,81 euros hasta 247,62 euros.

Eso sí, no habrá nadie que quiera ver La Velada del Año y que se la vaya a perder. Además, será totalmente gratis. El evento se podrá seguir a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, tal y como ocurrió el año pasado. En 2021 se alcanzó un pico 1,5 millones de espectadores simultáneos y este año apunta a que se batirá el récord de la plataforma en streaming, que lo posee el murciano TheGrefg y está en 2,5 millones.

[Aquí se podrá seguir en directo La Velada del Año 2 de Ibai Llanos]

Las reglas de los combates de boxeo

Cada combate tendrá un solo vencedor. en caso de empate, los jueces deberán reunirse y valorar a los puntos quién ha hecho más méritos para ser declarado vencedor. Cada ganador recibirá su cinturón de campeón.

Los combates consistirán en tres rounds de tres minutos, en el caso de los hombres, y de dos minutos, en el caso de las mujeres.

Careo entre Momo y Viruzz antes de La Velada del Año 2 Kosmos Media

Todos los participantes combatirán con todas las protecciones, incluido el casco.

Habrá un árbitro, que será el mismo del año pasado: Salvador Salvá. Es un árbitro profesional y con una dilatada carrera nacional e internacional. Tres jueces le acompañarán, además de un delegado que velará por el correcto desarrollo de la competición.

El equipo de la retransmisión de La Velada

La Velada del Año 2 de Ibai Llanos la completarán aquellos que estarán a los mandos del evento.

Los streamers Barbe y Sekiam serán los encargados de dar la bienvenida a los boxeadores, artistas e invitados en la alfombra roja.

Cristinini y Jen Herranz presentarán los combates y las actuaciones que tengan lugar en el ring.

Y, finalmente, los encargados de explicar y comentar hasta el último detalle de La Velada del Año 2 serán Ibai Llanos, Jaime Ugarte, Albert Fernández y Reven.

Sigue los temas que te interesan