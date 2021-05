Reven, de streamer a boxeador en cuatro meses: así será la velada de Ibai Llanos que lo va a reventar

¿Se imaginan una velada de boxeo organizada en España, en pleno 2021, que pueda llegar a millones de personas? Pues eso es lo que se propuso un grupo de streamers/youtubers que hace tiempo que son referentes en el entretenimiento. Ibai Llanos es quien encabeza este proyecto, un evento con tres peleas en las que, como punto de atracción, participarán seis creadores de contenido y no boxeadores como tal.

Los ídolos de las nuevas generaciones se pegarán en un ring el próximo 26 de mayo en Barcelona. Reven vs. ElMillor, Future vs. Torete y Mister Jagger vs. Viruzz serán los tres combates de la velada. Bajo sus nicks, estos seis streamers tendrán por primera vez una pelea de boxeo delante de una audiencia (se verá en Twitch en el canal de Ibai) a la que este deporte, en nuestro país, se dejó de acostumbrar hace mucho.

EL ESPAÑOL ha querido conocer de cerca la organización de esta velada y para ello ha hablado con dos de los protagonistas del evento. Uno es Antonio Pino, mejor conocido como Reven, que se enfrentará a ElMillor en el main event. Otro es Sandor Martín, campeón de Europa de superligero y a su vez preparador del propio Reven para la pelea.

Así será la velada de boxeo de Ibai Llanos con el Reven vs El Millor de combate estrella

Cómo surge la velada

¿Qué hace un streamer metiéndose a un ring de boxeo? Reven (Barcelona, 1993) lo explica: "Todo surgió de forma espontánea. Estábamos Ibai y yo hablando en un directo y nos 'calentamos' un poquito. Yo dije 'pues en realidad me pegaría con él (ElMillor)'. Él también quería y seguimos para adelante", cuenta a este diario. Lo que partió como una pelea, evolucionó a la velada entera: "Dijimos 'vamos a hacerlo guay. A ver si hay más gente que se quiera pegar y hacemos un evento brutal'". Y así fue.

¿Qué hace un boxedor profesional, campeón de Europa, entrenando a un streamer? Sandor Martín (Barcelona, 1993) lo cuenta así: "Reven buscaba el mejor entrenador de Barcelona y le dijeron mi nombre. Lo primero que le planteé fue que tenía que preparar el campeonato de Europa, le dije mis horarios y mis entrenos y a él le venía perfecto. Ahora lo miro en perspectiva y digo 'joder, podría haber salido mal mi campeonato y quizás me la he jugado demasiado'. Tiene su mérito ser campeón de Europa entrenando a un youtuber". Sandor compitió el 23 de abril.

Hace cuatro meses que Reven empezó a entrenar partiendo de cero: "Mi caso y el de ElMillor son distintos al resto, que es gente atlética que ha practicado deporte toda su vida. Viruzz ha hecho balonmano, jugando en Primera, Future también llegó a un alto nivel (en balonmano), Torete compitió en motos... ElMillor y yo somos un poquito más sedentarios -risas- y ha sido duro".

Cuenta cómo fue ese proceso al principio: "Los dos primeros meses era un alma en pena. Iba por la vida diciendo 'no puedo vivir, he gastado toda la energía en el entreno'. No podía ni follar por las noches, estaba reventado. Me despertaba al día siguiente y no me lo creía. Estos cuatro meses me he sentido en una película", recuerda entre risas.

Lo primero es velar por la seguridad, que nadie se vaya con un hueso roto o haya una desgracia Reven, streamer y participante en la velada de Ibai

"Todo estará controlado", indica Sandor, que ha estado de cerca en la organización de la velada. Los participantes pelearán con guantes de 16 onzas y con cascos amateur. Habrá árbitros, mesas, jueces, y todos van a ser gente preparada en el mundo del boxeo "para que la colaboración pueda ser sana y no haya ningún incidente".

Las peleas serán a asaltos de tres minutos, siendo tres asaltos en las peleas de Torete vs. Future y Viruzz vs. Mister Jagger y cinco en el evento principal, ElMillor vs. Reven.

"Si fuese por mí, iría sin casco y así le puedo pegar mejor", dice Reven. "Pero hay gente inexperta. Yo probablemente sea de los más flojos, pero alguien como Jagger, que pesa 87 kg. y está fibrado, te pega una hostia y duele que flipas. Lo primero es velar por la seguridad de la gente. Nos haremos daño pese a todo, pero vamos a intentar que no tengamos ningún susto. Que nadie se vaya con un hueso roto o haya una desgracia".

Máximo respeto al boxeo

Al principio hubo algunas críticas hacia la velada por si podía repercutir negativamente a la imagen del boxeo. Pero todos aseguran que se lo han tomado en serio: "No solo por la integridad física, que si no estás en forma y no sabes te vas a llevar hostias y duelen. Sino que, coño, va a ser un evento muy grande, muy visto. Nadie quiere perder", dice Reven. "Lo van a hacer de la manera más sana y con máximo respeto al deporte del boxeo porque si no yo no estaría en esta aventura, evidentemente", añade Sandor.

Y es que, al igual que Reven buscó a Sandor para entrenar, los otros participantes hicieron lo propio: Torete trabajó con Tinín Rodríguez -entrenador de Maravilla Martínez-, Viruzz con Ezequiel Gurria -campeón de España-, etc. Y no son los únicos expertos de este deporte que se han vinculado al proyecto, puesto que, junto a Ibai y Ander Cortés, los comentaristas serán Jaime Ugarte, la voz del boxeo en España durante tres décadas, y Albert Fernández.

Lo van a hacer con máximo respeto al boxeo porque si no yo no estaría en esta aventura, evidentemente Sandor Martín, campeón de Europa y entrenador de Reven

Sandor lo tiene claro: "La gente debe entender que el deporte evoluciona, estamos en el siglo XXI y con esta gente, que son generadores de contenido, hemos sido afortunados de que hayan elegido el boxeo para recrear una competición. Solo pasa una vez en la vida porque, quizás, su siguiente propuesta sea hacer un partido de baloncesto o de fútbol", defiende.

El campeón de Europa añade: "Si todo se hace desde una óptica sana, es bueno para todos y estamos llegando, gracias a ellos, a un público al que no llegaba el boxeo. Cuando lo que hacemos lo pueden ver 300 o 400 mil personas por la televisión pública o una plataforma, ellos van a dar visibilidad al boxeo delante de 1,5 o 2 millones de personas".

No vamos a hacer el gilipollas; somos malos, pero le hemos dedicado tiempo Reven, streamer y participante en la velada de Ibai

Mientras en Estados Unidos los hay youtubers que se han sacado la licencia profesional, como los hermanos Paul, habiendo cerrada ya una pelea entre Logan Paul y Floyd Mayweather para el 6 de junio, en España se hará de otra manera y bajo la perspectiva de un espectáculo:

"Vamos a respetar al deporte del boxeo al cien por cien, no vamos a hacer el gilipollas. Somos conscientes de que somos malos, de que estamos empezando de cero, pero en el tiempo que le podemos dedicar vamos a hacerlo lo mejor posible y con los mejores profesionales", señala Reven. "Yo no había visto un combate en mi vida y ahora sigo la actualidad: me vi el de Canelo, el de Sandor... E igual que yo muchísima gente...".

Habrá más boxeo

Todos esperan que esto solo sea el principio: "Quizás sea también una puerta de paso para que se puedan hacer eventos conjuntos en un futuro. Ellos son generadores de contenido y quizás decidan realizar un evento especial y se puedan incluir tres combates de boxeo profesional delante de tanta gente. Quién sabe. Vamos a hacer este primer evento y ver cómo sale, que creemos que saldrá bien para todos los participantes, y luego veremos cómo se puede evolucionar para el futuro", señala Sandor.

Reven se atreve a dar este diario alguna pista de lo que ya piensan para el futuro: "Tengo algunas ideas en la cabeza y estamos moviendo alguna cosita con Sandor. Y el resto de gente también: Torete quiere ser profesional, Future tiene apalabrado un combate amateur, Viruzz dice que va a seguir, Jagger ya intentó practicar boxeo antes de esto... En general, esto será la primera, no sé si de muchas más, pero sí de varias".

