En directo | La velada de boxeo de Ibai: Reven vs. ElMillor, Mister Jagger vs. Viruzz y Future vs. Torete

Uno de los grandes eventos de Twitch de este mes ya está aquí. Ibai Llanos anunció hace unos meses una gran velada de boxeo, que comenzó como un pique entre 'streamers' y que ha terminado con una cita en Barcelona. En total, seis púgiles 'amateurs' se subirán a un ring de boxeo para disputar tres peleas. Reven vs. ElMillor, Mister Jagger vs. Viruzz y Future vs. Torete entretendrán a los seguidores del popular personaje vasco desde su canal.

[Más información: La velada de Ibai Llanos: fecha, horarios, combates y todos los detalles del evento de boxeo]