La velada de Ibai Llanos: fecha, horarios, combates y todos los detalles del evento de boxeo

La esperada velada de boxeo de Ibai Llanos ya está aquí. Lo que nació como un pique entre dos streamers hace varios meses es ahora una velada entera que esta semana se celebrará en Barcelona y atraerá la atención de centenares de miles de personas que podrá seguir en streaming el evento.

Será algo nunca visto en Twitch. En total, seis streamers se subirán a un ring de boxeo para disputar tres peleas a lo largo de la velada. Las peleas de la noche serán las siguientes: Reven vs. ElMillor, Mister Jagger vs. Viruzz y Future vs. Torete. Cada uno de ellos cuenta con una importante base de público que, en mayor o menos medida, se vera atraída a un evento de boxeo por primera vez.

EL ESPAÑOL habló con Reven y Sandor Martín, campeón europeo y entrenador del streamer, para conocer los secretos de la velada de boxeo. [Lee el reportaje completo]

Ibai explicaba recientemente en uno de sus directos la magnitud que tendrá el evento: "Puede costar en torno a 100 mil y 120 mil euros hacerlo en total. Lo que es alquilar el espacio, luces, 15/20 personas de realización, artistas en directo, gente que organiza los billetes, de quién viene, quién va, etcétera", admitía.

Los participantes de la velada de Ibai Llanos

Y añadía: "Es decir, al final todo lo que son gastos de logística es una barbaridad, sobre todo lo que más cuesta es producir el evento y alquilar el sitio... creo que son durante tres días, porque es montarlo, hacerlo y desmontarlo. No voy a decir el sitio, pero es un sitio bastante TOP". El hype, según el evento se ha acercado, se ha multiplicado.

Combates y reglas

- Main Event: Reven vs El Millor.

- Future vs Torete.

- Mister Jagger vs Viruzz.

Las tres peleas se darán bajo reglas amateur, pero modificadas para favorecer al espectáculo. El estelar, Reven vs. ElMillor, se disputará a cinco asaltos de tres minutos de duración cada uno. Las otras dos peleas se harán a tres asaltos de tres minutos. Los participantes llevarán casco y guantes de 16 onzas, pero pelearán sin camiseta.

La velada de Ibai contará con una alfombra roja y la presencia de varios personajes destacados de la comunidad de streamers y creadores de contenido españoles.

Fecha y horario

El evento se podrá seguir desde el canal de Twitch de Ibai Llanos, que explicaba así el motivo: "Básicamente porque esto lo organiza la agencia que me representa y lo hace una realización y lo producen unos productores que yo conozco". Además, con su repercusión el evento podrá llegar a más partes del mundo.

La velada se llevará a cabo este miércoles 26 de mayo con los siguientes horarios:

España: 19:00 horas

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00 horas

Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Puerto Rico: 13:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (zona ET) / 10:00 horas (zona PST).

