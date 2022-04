Del 'no' de Boris Johnson a la indefinición de Iceta: las posiciones de los gobiernos ante las deportistas trans

La participación de atletas trans en competiciones femeninas será el tema más importante a abordar por federaciones y gobiernos en las próximas fechas. El caso de Laurel Hubbard en los pasados Juegos Olímpicos quedó en el olvido por sus malos resultados deportivos. Sin embargo, la explosión de Lia Thomas y la aparición de diferentes mujeres trans en una situación similar han revolucionado el deporte femenino. La división de criterios provocada por el COI ha generado un mapa con diversidad de opiniones y medidas.

España, por ejemplo, contaba hace meses con el choque entre la Ley Trans impulsada por Irene Montero y la normativa del Comité Olímpico Internacional. Un conflicto que desapareció tras los JJOO, cuando el organismo que lidera Thomas Bach dio total libertad a cada federación para que instaurase sus criterios sobre deportistas trans. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el deporte federado se guiará por la normativa de su propia Federación. El resto no contará con el requisito de presentar ningún informe médico para que una atleta trans compita.

Además, próximamente entrará en vigor la nueva Ley del Deporte. Una ley que renovará la de 1990 y que, según trasladan desde el entorno de sus impulsores, se considera "transincluyente". Este término no gusta a ciertos sectores feministas que se oponen a la participación de las atletas trans en categoría femenina al producirse, según denuncian, claros desniveles competitivos.

El caso más potente es el de Contra el Borrado de las Mujeres, que hace unas semanas organizó una conferencia internacional para mostrar la oposición que generar normativas de inclusión de atletas trans en competiciones femeninas. Su intención era reunirse con el ministro Miquel Iceta para abordar la situación. Sin embargo, pese a que la petición se produjo la semana pasada, todavía no ha llegado ninguna respuesta. Es más, no llegará y no habrá reunión con el Ministro salvo cambio de última hora.

Según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes ministeriales, el tema quedará en manos del Consejo Superior de Deportes. De esta manera, Miquel Iceta evitará tener que reunirse con el colectivo feminista y se mantendrá al margen de un tema muy polémico. Cabe recordar que ya en el PSOE, durante la tramitación de la Ley Trans en el Consejo de Ministros, se abrieron grietas por las diferentes teorías sobre el tema. De ahí que no acudir a ese encuentro sea tan relevante.

Tras esa falta de respuesta del Ministerio, el colectivo de Contra el Borrado de las Mujeres continuará con su ronda de contactos para defender su postura ante la inminente aprobación de la Ley del Deporte a la que se oponen. Ya ha habido reuniones con los encargados del área de deportes de partidos como PP y Ciudadanos. También se han producido dichos encuentros con federaciones como la de atletismo o montaña y escalda.

Próximamente continuarán las citas con otras como la de halterofilia, cuyo presidente ya se mostró contrario a la participación de Laurel Hubbard en los pasados Juegos. El trabajo que comenzaron hace casi un año, y que contó incluso con reuniones con el director general del CSD, proseguirá en pleno auge de la polémica por las deportistas trans.

Reino Unido, la más tajante

La indefinición de Miquel Iceta contrasta con la contundencia de otros países del entorno de España. El más claro hasta la fecha ha sido Reino Unido, que sin embargo ha mostrado dos posturas algo diferentes en su propio esquema deportivo.

Allí se conoció recientemente el caso de la ciclista Emily Bridges, a quien la federación británica había dado el visto bueno para participar en una prueba femenina, pero que no pudo hacerlo después de que la UCI se lo prohibiera por tener aún la ficha masculina en activo. La federación inglesa pidió un acuerdo entre federaciones y alertó de la necesidad de abordar el asunto para evitar más complicaciones.

Sin embargo, frente al ligero apoyo que mostró British Cycling a la ciclista trans, en las últimas horas se ha visto la negativa de Boris Johnson. "No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Y tal vez eso sea algo controvertido... pero me parece sensato". Pese a todo, ha dejado claro que no se puede cerrar la polémica con una "ley rápida".

Por el contrario, en España no existe ningún posicionamiento de esas características y menos tras la negativa de Miquel Iceta a reunirse con el colectivo feminista que lo solicitó. En Estados Unidos, diferentes territorios están trabajando para prohibir participaciones como la de Lia Thomas en competiciones escolares. Pero la postura oficial del ejecutivo de Joe Biden es que cada atleta decida dónde participar.

La división de opiniones entre países y federaciones es evidente. En España, según confirman a EL ESPAÑOL, no ha llegado ningún caso conflictivo al Consejo Superior de Deportes, por lo que no hay situaciones similares a la de Lia Thomas. Pero como se observa con los escenarios que se están produciendo, el tema deberá ser abordado para gestionarlo partiendo de una premisa común.

