Pat Manuel, el boxeador trans se retira: de triunfar siendo mujer a rechazado y sin rivales como hombre

El nombre de Laurel Hubbard hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ser la primera atleta trans en competir en una cita así. En la actualidad, es la nadadora trans Lia Thomas quien acapara toda la atención y genera un notable debate. Pero, entremedias, hay historias como la de Patricio 'Pat' Manuel, un boxeador trans que desde su cambio de sexo apenas ha podido competir encima del ring.

Patricio 'Pat' Manuel (Estados Unidos, 1985) comenzó peleando encima del cuadrilátero como mujer. Y no se le daba mal, pues llegó a convertirse en campeona nacional amateur en cinco ocasiones. Sin embargo, a partir de 2012 se dio cuenta que sufría disforia de género. Tras investigarlo, comentárselo a su círculo más cercano y decidirse a tomar una decisión fundamental en su vida, Patricio inició su transición para ser quien es ahora: el primer boxeador trans de la historia.

Una campeona nacional, aunque fuera a nivel amateur, se atrevía a cambiar a la categoría masculina pese a que iba a tener consecuencias para su carrera. Entre otras, la de un cambio físico que modificaría por completo su forma de competir. Lo que no preveía, ni él ni nadie, es que los rivales se negaran a luchar contra él por su simple pasado como mujer. "No siento que tenga desventaja", reconoció en 2018 en declaraciones a ESPN. Pero, pese a ello, el veto de muchos boxeadores le ha llevado al ostracismo profesional.

Pat intentó acudir a los Juegos de Londres 2012 como mujer. No logró la clasificación y decidió poner fin a su etapa en categoría femenina. Comenzó su transición en 2014 después de haber superado una dura depresión. Y sería en 2016 cuando debutara en categoría masculina. En 2018 tuvo su primer combate profesional y desde entonces apenas ha podido subirse al ring en tres ocasiones.

Una dificultad que se produce pese a que cuando combatió contra Hugo Aguilar en aquel histórico 2018 consiguió la victoria. "Espero que pueda abrir muchas puertas", indicó por aquel entonces. "Estamos sentando un precedente para los otros luchadores trans que están o van a estar buscando sus licencias".

Desterrado del ring

El estadounidense, que había pasado exámenes médicos de todo tipo, no ha sido aceptado. Pese a superar análisis con el oftalmólogo o de corazón, y con los perceptivos análisis de sangre y verificados médicos, a Pat no le surgen combates con los que proseguir su carrera. Hay quien lo asemeja a los tiempos del racismo cuando los boxeadores se negaban a pelear contra otros de raza negra. En un reportaje del mismo ESPN, hay incluso quien reconoce que rechazó pelear contra Pat por presiones de su entrenador.

Alejado de los combates profesionales, Patricio Manuel pelea contra la transfobia desde sus redes sociales. Y eso sin alejarse del deporte que le cambió la vida y que conoció casi de casualidad por invitación de una amiga. Tras la oleada de campañas contra la participación de atletas trans en competiciones, y con diferentes territorios estadounidenses implantando medidas para frenar su inclusión en deportes femeninos, el boxeador tiene clara la situación que se puede generar.

"Supongo que puedo ver la comparación de las leyes antitrans con la gran cantidad de proyectos de ley antiterroristas que surgieron tras el 11-S y que alimentaron la islamofobia que hizo que muchos fueran atacados tanto por el Estado como por individuos", ha denunciado recientemente en sus redes sociales.

"Conocemos demasiado bien la verdadera amenaza para las mujeres y los atletas del deporte femenino: no son las personas trans. Los legisladores quieren hacernos creer que se trata de ayudar al deporte femenino, pero no están haciendo nada para invertir, apoyar o hacer crecer nuestras ligas y atletas. No permitiremos que esto ocurra en nuestros nombres".

El debate trans

El caso de Pat, un atleta trans, es de los pocos que se conoce en la actualidad. Y a la vista de su escasa carrera deportiva tras completar su transición, se podría decir que ejemplos como el suyo están en peligro de extinción. Una situación muy diferente a la que se vive con las atletas trans, en el centro del debate por una posible ventaja competitiva que acaba con la igualdad en las categorías femeninas.

El último movimiento se ha producido en Reino Unido, donde Emily Bridges, una ciclista trans de poco más de 20 años, no ha podido competir este fin de semana en una prueba nacional tras la negativa de la UCI. La federación internacional ha asegurado que su ficha seguía siendo masculina, pero desde Reino Unido se ha criticado la decisión. De hecho, se ha pedido claramente que se aúnan todos los criterios deportivos para evitar diferentes sentencias según la competición.

La federación inglesa de ciclismo, de esta manera, se ha convertido en el primer ente con poder que se posiciona a favor de un pacto mundial. Por el momento, y tras la decisión del COI en 2021, cada federación y cada Estado debe regular a su manera la inclusión de deportistas trans en sus competiciones. Una libertad de reglamentos que, como reflejan casos como el de Lia Thomas, no está generando cuórum.

