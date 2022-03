La UCI prohíbe competir a la ciclista trans Emily Bridges por seguir inscrita con una ficha masculina

La ciclista trans Emily Bridges no competirá este fin de semana en el Campeonato Nacional Británico de Omnium tras la prohibición de la UCI. La Unión Ciclista Internacional, en comunicación con la federación británica, ha confirmado que la ficha de la joven de 21 años sigue estando de alta en categoría masculina. Por lo tanto, hasta que esta no caduque y sea aceptada en la categoría femenina, no podrá participar.

El caso de Bridges llega en plena polémica por Lia Thomas, la nadadora estadounidense que está batiendo los récords de piscina en la NCAA. Sin embargo, Bridges se diferencia de Thomas en que ha estado compitiendo en categoría masculina en plena transición.

La prueba de este 2 de abril iba a enfrentarla con Laura Kenny, ciclista de 29 años y una de las referencias británicas en el olimpismo. El hecho de que Bridges estuviera en su misma carrera, pese a que había corrido como hombre hasta hace no mucho, generó muchas críticas por la posibilidad de que hubiera una desigualdad competitiva. La negativa final ha llegado este miércoles.

Transgender cyclist Emily Bridges will no longer be able to compete at the British National Omnium Championships. pic.twitter.com/A1lXxZXvSw — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 30, 2022

"Según la política británica de participación transgénero y no binaria de ciclismo, Emily Bridges debía participar en el Campeonato Nacional Británico Omnium el sábado 2 de abril. Ahora hemos sido informados por Union Cycliste Internationale (UCI) que, según sus pautas actuales, Emily no es elegible para participar en este evento", han indicado desde la federación inglesa en un comunicado. The Guardian ha especificado que es por esa no actualización de su ficha, que sigue apareciendo como masculina.

"Hemos estado en conversaciones estrechas con la UCI sobre la participación de Emily este fin de semana y también nos hemos comprometido estrechamente con Emily y su familia con respecto a su transición y participación en competencias de élite. Reconocemos la decisión de la UCI con respecto a la participación de Emily, sin embargo, reconocemos plenamente su decepción con la decisión de hoy", han advertido desde el organismo inglés.

La federación pide unidad

La federación británica, además, ha alertado de la necesidad de abordar la inclusión de deportistas trans en competiciones femeninas. "Es un desafío para todos los deportes de élite", han indicado tras asegurar que seguirán "trabajando con la UCI tanto en el caso de Emily como en la situación más amplia con respecto a este problema".

"British Cycling hace un llamado hoy a una coalición para compartir, aprender y comprender más sobre cómo podemos lograr la equidad de una manera que mantenga la dignidad y el respeto de todos los atletas", subraya la nota.

"En los últimos años, hemos visto grandes avances en la ciencia y las pruebas en torno a los deportes de élite, la ciencia y la comprensión más amplias de la biología humana, los avances en la protección proporcionada por la ley y, lo que es más importante, un mayor respeto por los desafíos psicológicos y sociales de quienes son transgénero y no binarios". Por ello, el organismo reclama unidad ante un "área compleja" que debe ser abordado para "compartir recursos e ideas".

Actualmente, a nivel internacional no existe ninguna normativa clara sobre las atletas trans. El Comité Olímpico Internacional de desentendió tras los Juegos Olímpicos de Tokio y dejó en manos de cada federación la forma de abordar este proceso. Si antes se reclamaban 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre para competir, el cambio del COI ha provocado diferentes normativas según el deporte.

[Más información - Qué pasaría si Lia Thomas fuera española: la lucha entre la Ley Trans de Montero y las federaciones]

Sigue los temas que te interesan