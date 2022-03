Megan Rapinoe y Sue Bird se posicionan en el 'caso Lia Thomas' y el veto a los deportistas transexuales

El 'caso Lia Thomas' continúa dando de qué hablar en todo el mundo. La nadadora transgénero suma apoyos y detractores a su paso. Las últimas en unirse contra la cruzada emprendida en algunos estados de EEUU ante los deportistas transgénero han sido Megan Rapinoe, futbolista ganadora del Balón de Oro 2019, y Sue Bird, leyenda del baloncesto y de la WNBA.

En Utah o Carolina del Norte, por ejemplo, los legisladores del Partido Republicano han votado a favor de un proyecto de ley que se fundamenta en la prohibición para los estudiantes trans de competir en deportes alineados con su identidad de género.

Ante este movimiento, que muchos consideran ya de odio, tanto Megan Rapinoe como Sue Bird han dado un paso adelante. La pareja siempre ha destacado por sus éxitos deportivos, pero también por su activismo cuando se alejan de los terrenos de juegos o de las canchas.

"Nuestra familia trans está bajo ataque, hoy y siempre. No hay neutro. EL AMOR ES: vivir en solidaridad. Esta campaña es el comienzo de una nueva conversación, que se basa en amarte por completo, sin cuestionamientos. Uno que está arraigado en la humanidad y la confianza. Estamos aquí para celebrar la honestidad, la alegría y la belleza que las personas trans traen a nuestro mundo", comienza el comunicado de la pareja.

"Te invitamos a unirte a nosotros en la lucha por la igualdad de protección, el mismo respeto y la igualdad de oportunidades para los jóvenes trans y las personas en todas partes. Al usar esta sudadera con capucha, te comprometes a prometer públicamente tu amor y solidaridad con las personas trans y te comprometes a tomar medidas. EL AMOR ES: entender que mi liberación está ligada a tu liberación y nunca dejaré de luchar por nosotros", sentencian 'Pinoe' y Bird, ganadora de cinco oros olímpicos.

Así las cosas, tanto la mejor futbolista del mundo en 2019 como una de las grandes figuras de la historia de la WNBA hace frente común para luchar contra la transfobia. De hecho, ambas aseguran que van a luchar para evitar que leyes como estas salgan adelante. Tal y como destacan, aquí se habla de Derechos Humanos. No es algo para tomarse a la ligera.

Un largo debate

El debate está servido. Por un lado, aquellos que como Rapinoe o Bird abogan por la defensa de los Derechos Humanos. Por la inclusión. Por "la lucha por la igualdad de protección, el mismo respeto y la igualdad de oportunidades para los jóvenes trans y las personas en todas partes", tal y como decían ellas directamente. Pero, por otro lado, se encuentran aquellos que siguen el movimiento 'Salvad al deporte femenino'.

"Si permitimos que los hombres compitan en deportes femeninos, habrá deportes masculinos, habrá deportes mixtos, pero ya no habrá deportes femeninos", defienden en el sitio web de esta organización. Incluso, dentro del lío, se ha llegado a atacar directamente los principios y ética de Lia Thomas: "Es incómodo porque Lia todavía tiene partes masculinas y se siente atraída por las mujeres".

La 'política' Rapinoe

Si ahora rompe una lanza en favor de Lia Thomas y los deportistas transgénero, esta misma semana la futbolista estadounidense hablaba sobre la homosexualidad en el fútbol. En especial, en el fútbol masculino. "Nos preguntan todo el tiempo: ¿Por qué no hay más deportistas masculinos en el deporte de élite que 'salgan del armario'? Es porque no se sienten seguros. Sienten que van a recibir abusos por parte de los aficionados, van a ser despedidos de sus equipos, insultados o lo que sea", dijo 'Pinoe'.

"No es seguro. Hasta que no lo sea no veremos a ningún futbolista masculino 'salir del armario'. Es más seguro del lado de las mujeres: tenemos mucha camaradería entre nosotras y la gente que 'sale del armario', lo que lo hace más fácil para todos. Pero diría que desde los directores deportivos hasta los dueños de los clubes, los aficionados y los jugadores, también es su responsabilidad", agregó la jugadora en el programa The HangOUT, de Sky Sports YouTube.

