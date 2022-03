La Euroliga, en alerta con el Olimpia Milan: los casos de dopaje de Moraschini y Mitoglu siembran dudas

La sombra del dopaje ha vuelto a aparecer en el baloncesto europeo. Olimpia Milan ha presentado esta temporada dos resultados positivos en miembros de su plantilla, una cuestión que les pone sobre el foco de una Euroliga muy movida. Es uno de los equipos que tiene mejor récord en la temporada regular y estarán en los playoff. También están primeros en la Serie A, empatados con la Virtus de Bolonia. Las situaciones de Dinos Mitoglou y Riccardo Moraschini han encendido las alarmas.

El segundo caso, aunque se ha denominado aislado tras la explicación del italiano, ha supuesto la suspensión del jugador. El primero sucedió esta misma semana, justo después de que el club hubiera anunciado la rescisión del contrato de Moraschini. Dos positivos en una misma temporada, después de un par de años sin que se encontrasen evidencias de dopaje en el baloncesto europeo, no pueden ser tratados por la Euroliga a la ligera.

"Estoy extremadamente disgustado, especialmente por nuestro personal médico y los fisioterapeutas que se ocupan de las lesiones. Porque son los que recuerdan cuáles son las reglas, qué se puede tomar, qué está absolutamente prohibido tomar desde el primer día hasta el final de la temporada, y están atentos a todo. Entonces, si estas cosas pasan fuera de ahí, ya sea sin querer, por mala suerte o a propósito, que no lo sé porque no soy la policía para investigar el caso, esto es algo que me molesta mucho", explicó Ettore Messina sobre el caso.

Las sospechas se agudizan por lo sucedido en el pasado en torno a este equipo. Olimpia, hace tres años, también tuvo que enfrentarse al caso positivo de Christian Burns. Es una coincidencia fortuita, pero que desde Italia se ve como una verdadera maldición para el conjunto patrocinado por Giorgio Armani. Es por lo que la Euroliga está especialmente atenta a todos los movimientos del conjunto italiano tras lo sucedido en los últimos meses.

Mitoglou siembra dudas

A pocas horas del partido de Euroliga ante el Bayern Múnich, el caso de dopaje sacudió al Olimpia Milano. Dinos Mitoglou dio positivo en un test realizado el pasado 4 de marzo tras el partido ante el Panathinaikos. Existe riesgo de inhabilitación de hasta 2 años para el griego, con la consiguiente extinción del contrato. Debe brindar explicaciones convincentes sobre ese positivo que todavía no han llegado 24 horas después.

Este segundo positivo es más llamativo porque el griego era un jugador más de la rotación de Messina. Mitoglu promedió 7,8 puntos y 4,2 rebotes en la Euroliga y 11,4 puntos y 6,3 rebotes en la Serie A. Olimpia perderá una pieza fundamental de su plantilla para el tramo fundamental de la temporada. Los italianos están clasificados para el playoff de la Euroliga y entran en el momento más importante del campeonato nacional.

Una vez se confirme la suspensión de Mitoglou, pasarán días antes de que se conozca la sustancia y se pueda solicitar un contraanálisis. La temporada de Dinos ya había sido muy accidentada por la lesión que sufrió hace unos meses, un condicionante que también se ha puesto en el entorno de este positivo. El caso, tal y como explican en Italia, ha supuesto un mazazo para el grupo por lo que supone estar bajo la lupa de todo el mundo tras los dos casos.

Moraschini traicionado

Moraschini fue suspendido por un año por dopaje. Un jarro de agua fría cayó sobre la cabeza del treintañero jugador de baloncesto que se crio en la Virtus. "Estoy limpio y por ello apelaré contra una decisión que siento profundamente injusta. Recurriré porque no he hecho nada malo e incluso la fiscalía nacional antidopaje ha reconocido que mi positividad no se debe a un hecho intencionado", explicó cuando se anunció su sanción de forma oficial.

El jugador explicó el contratiempo que ha podido provocar este positivo. "Fue una contaminación indirecta, por ósmosis. Mi pareja estaba usando un espray curativo recomendado por un farmacéutico para tratar una herida. Ese medicamento contenía Clostebol, sustancia prohibida solo en Italia y Sudáfrica, y por su volatilidad es como si yo también lo hubiera asumido. Se ha comprobado sin sombra de duda que así fue, pero esto no fue suficiente para probar mi inocencia", sentenció en Il Resto del Carlino.

Tanto en el caso de Burns como en el de Moraschini, el club nunca ha tenido nada que ver con estos casos positivos encontrados en los deportistas. En ambos casos se habla de errores de los propios jugadores que han admitido. Todo se produjo en su intimidad, no habían prestado la suficiente atención para no entrar en contacto con las sustancias prohibidas. Habrá que ver en qué queda el caso de Mitoglou una vez exponga su defensa.

