Cataluña celebrará dos consultas sobre los JJOO de Invierno 2030: solo se votará presencialmente

Cataluña sigue adelante con su objetivo de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y ya ha dado a conocer los últimos detalles sobre las consultas a las que se comprometió. El Govern ha confirmado que serán dos votaciones, ambas el 24 de julio, las que determinarán qué hacer con el evento. Las poblaciones llamadas a votar afectan a cinco zonas del Pirineo y solo podrán hacerlo de forma presencial.

"Habrá dos consultas sobre los JJOO de Invierno. Una se hará en la veguería del Alt Pirineu y Aran y la otra en las comarcas del Berguedà, el Ripollès y el Solsonès. Cada consulta tendrá preguntas diferentes y las dos se harán el día 24 de julio", ha explicado la consejera de presidencia, Laura Vilagrà.

"El Govern tiene la voluntad de impulsar la participación y un proceso consultivo sobre los JJOO 2030 en las comarcas directa e indirectamente afectadas. Después de barajar diferentes posibilidades, el President ha firmado dos decretos. Por un lado, en el Alto Pirineo y Arán donde se consulta si lanzar la candidatura. Y por otro lado, las comarcas indirectamente afectadas, se pregunta sobre su implicación. Es una pregunta individual dirigida a cada una de las tres comarcas".

Respecto a las relaciones con Aragón, Vilagrà ha especificado que "las tiene el COE" y que es dicho organismo quien ha pedido "consenso". Además, ha indicado que no se hará una consulta en Barcelona porque ya han hablado con Colau acerca de ello y "que se celebre el hockey no tiene un gran impacto en la ciudad".

Victoria Alsina, consejera de acción exterior de la Generalitat, ha especificado que solo se podrá acudir a votar de forma presencial. "En las dos consultas sólo se podrá votar de forma presencial, no habrá voto telemático y tampoco habrá voto por correo ni anticipado. Todas las personas que quieran votar deberán dirigirse a las mesas correspondientes", ha subrayado.

Frente a las dudas que puedan surgir acerca de la validez de la votación, Alsina ha asegurado que "no se exigirá un mínimo de participación". "Se tendrá en cuenta el resultado de las personas que voten. Habrá cuatro paquetes de resultados: el de la veguería y el de las tres comarcas", ha adelantado. Próximamente se darán más detalles sobre el proceso de consulta, pues el decreto aprobado es un simple procedimiento "formal".

La consejera, respecto al nombre que tendrá la candidatura, ha evitado dar detalles dado que se abordará próximamente. "El nombre no se ha decidido. Es uno de los temas de los que se hablará ahora. No lo podemos confirmar a día de hoy", ha indicado ante las preguntas de la prensa. Las preguntas serán dos: si la Generalitat debe organizar los Juegos 2030 y si las comarcas deben involucrarse en ellos.

La decisión llega días después de que la Generalitat, de la mano del Comité Olímpico Español, apoyara un informe técnico para lanzar la candidatura conjunta con Aragón. El ejecutivo de Lambán, sin embargo, se ha desmarcado de ese acuerdo dejando en el aire la unión con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.

Ante la posibilidad de lanzar una candidatura en solitario de Cataluña, Vilagrà no ha querido pronunciarse para no complicar la situación negociadora: "Estamos ahora con la candidatura que hay sobre la mesa. No es momento de otras posibilidades. La situación ya es delicada. En este momento estamos en este punto".

