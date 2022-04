Fernando Alonso mantiene la ilusión con El Plan: "Estamos jugando en la misma liga que los demás"

No ha sido el comienzo esperado para El Plan, pero Fernando Alonso no pierde la ilusión ni el optimismo con esta nueva era de la Fórmula 1. El piloto asturiano del Alpine F1 Team se ha puesto una buena nota analizando el inicio de esta temporada. Aunque este fin de semana conocía la noticia de que tendrá que emplear su tercer motor del año, el último que permite el límite legal sin penalizar, cree que el rendimiento de su bólido es bueno y que pueden luchar por cosas importantes.

"Creo que tuve dos grandes carreras. Desafortunadamente, en Bahréin con la estrategia equivocada con el neumático de salida, comenzando con un usado que comprometió toda mi carrera y con un motor que tampoco fue genial. Y Arabia Saudí creo que fui muy rápido en la clasificación, muy desafortunado, porque otros pilotos no tenían neumáticos nuevos en la Q3 y el usado fue el más rápido. Así que tuvimos que adelantar a algunos coches y volver a nuestra posición natural este fin de semana, que era P5 o P6. Otra retirada, por lo que es decepcionante tener únicamente dos puntos después de dos grandes fines de semana", sentencia el piloto español.

"Estamos muy contentos con el rendimiento de nuestro motor. Creemos que estamos jugando en la misma liga que los demás este año. Pudimos pelear en las rectas con los demás en Jeddah y Bahréin, esperemos y veamos si eso se confirma. El motor Ferrari y el Honda todavía están un poco por delante, pero Renault está ahí. Nos falta un segundo equipo de referencia, pero los datos son esperanzadores. Debemos seguir investigando los problemas que tuvimos en las dos primeras carreras y resolverlos durante el resto de la temporada", argumenta un Alonso muy positivo en unas declaraciones que recoge el portal nextgen-auto.

Fernando Alonso abandona andando el circuito de Jeddah Reuters

El inicio de temporada de Fórmula 1 de Fernando Alonso no ha sido el esperado. Las sensaciones son buenas y su rendimiento en la pista convence. Sin embargo, los resultados no terminan de cumplir con las expectativas que el propio piloto tenía. Si a los problemas que han ido surgiendo con el coche se suma su duelo interno con Esteban Ocon, las complicaciones para que El Plan triunfe son mayores.

El piloto asturiano no pudo terminar una carrera que se había trabajado y en la que estaba dejando grandes imágenes. Un problema del motor, que inmovilizó por completo su coche, desarmó por completo El Plan del piloto español. Alonso tendrá su tercera oportunidad en Australia. Un escenario en el que no solo deberá luchar por superar a su compañero, sino que también servirá para confirmar cuál es el estado de un coche que hasta hace no mucho ilusionaba a todo el equipo francés.

En cuanto al duelo entre los compañeros, Otmar Sznafnauer puso líneas rojas: "Hicieron exactamente lo que hablamos antes de la carrera y fue bueno para todos. Si Fernando no hubiera tenido el problema final, habríamos sido sexto y séptimo y, además, le ofrecimos a los fans un poco de espectáculo, de eso se trata, les dijimos al principio que les dejaríamos correr. ¿Cuándo les decimos que no empiecen a adelantarse uno a otro? Cuando les cueste tiempo. Esa es exactamente el acuerdo".

