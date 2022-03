Alpine pone líneas rojas a las luchas en la pista entre Fernando Alonso y Esteban Ocon tras Jeddah

La llegada de Otmar Szafnauer a Alpine fue un secreto a voces que tardó en confirmarse. Sin embargo, desde que surgieron los primeros rumores, muchos torcieron el gesto al saber que se podría al frente de 'El Plan' una persona que no es que haya destacado por sus éxitos en los últimos años. Además, sus últimas aventuras en la Fórmula 1 han estado más relacionadas con las polémicas por plagios de otros monoplazas que por el desarrollo de los propios del equipo.

El arranque del curso no ha servido para despejar las dudas que hay con Otmar, tanto a título personal como por el rendimiento que está ofreciendo Alpine hasta ahora. Es un sí, pero no. El crecimiento es notable y los galos están cuartos por detrás de los tres grandes, pero de momento las dos carreras que se han disputado han dejado dudas y más sensaciones aisladas que puntos.

En Bahréin, Fernando pagó su falta de ritmo y se terminó cayendo al final hasta solo poder firmar un noveno puesto con Ocon séptimo. Y en Arabia Saudí, donde todo fue mucho más positivo, Alonso tenía un sexto lugar, o quizás un quinto, en la mano, pero ese fallo en la unidad de potencia que le obligó a abandonar le terminó quitando un buen puñado de puntos.

Fernando Alonso y Esteban Ocon en el GP de Arabia Saudí Reuters

Sin embargo, lo más llamativo que dejaron los galos fue la batalla que protagonizaron sus dos pilotos y que no recibió orden de detenerse por parte de Otmar. Ocon, que se salió varias veces de la pista, estuvo a punto de llevar contra el muro a Fernando con varias maniobras por encima del límite. Pero en Alpine les dieron vía libre. Ahora, Szafnauer, aunque no se arrepiente, señala que sí hay líneas rojas.

"¿Cuándo les decimos que no empiecen a adelantarse uno a otro? Cuando les cueste tiempo. Esa es exactamente el acuerdo". Pero no parece muy real porque en Jeddah se demostró que Alonso no pudo coger a Russell y que Ocon fue superado por Bottas cuando ambos tenían más ritmo que sus rivales.

Por eso se pudo ver al propio Otmar desesperado en el muro, aunque ahora intenta transmitir lo contrario: "Hice ese gesto porque perdíamos más tiempo del esperado. Eso es exactamente lo que tenemos que ver, si perdimos tiempo solo porque era muy fácil seguir adelantando. Antes era muy fácil romper el tren DRS, y luego te ibas. Ahora te puedes pegar más al coche. Así que solo tenemos que evaluar eso. La verdad es que este año con los nuevos coches pueden seguir más fácilmente, pueden comenzar a adelantarse, una vuelta tras otra. Así que tenemos que ver cómo va Melbourne y luego ajustar".

Se queda con lo positivo

A pesar de las críticas recibidas, Otmar celebra que no hubiera ningún contratiempo grave: "Afortunadamente, no se accidentaron, no puedo valorar algo hipotético. Quiero decir, muchas cosas podrían suceder en el futuro que no puedo predecir. Si pudiera predecir el futuro, ahora estaría en Las Vegas".

Fernando Alonso abandona andando el circuito de Jeddah Reuters

"En toda mi carrera en F1, cuando puedes decir a los pilotos qué hacer, suele ser al final, cuando cambiar posiciones no altera nada y pides mantener la posición. Pero eso es realmente difícil de hacer al comienzo de la carrera, porque no puedes predecir lo que va a pasar. Pero hacia el final de la carrera, si quedan 10, 15 ó 20 vueltas, se trata de maximizar los puntos del equipo. Y si mantener la posición significa maximizar los puntos del equipo, eso es lo que haremos".

"Hicieron exactamente lo que hablamos antes de la carrera y fue bueno para todos. Si Fernando no hubiera tenido el problema final, habríamos sido sexto y séptimo y, además, le ofrecimos a los fans un poco de espectáculo, de eso se trata, les dijimos al principio que les dejaríamos correr".

[Más información: La Fórmula 1 analiza la batalla de Alpine: "Me irritó lo que hicieron, arruinaron su carrera"]

Sigue los temas que te interesan