Fnatic TQ, campeón de la Superliga de LoL en una temporada histórica

La Superliga de League of Legends, la competición oficial del juego de Riot Games que organiza LVP (Grupo MEDIAPRO), cuenta desde ayer con un nuevo campeón: Fnatic TQ. El líder de la temporada regular cumplió con los pronósticos y superó a BISONS ECLUB por un contundente 3-0 en una espectacular final que se disputó en el Cartuja Center CITE de Sevilla, que colgó el cartel de no hay entradas hace semanas.



Más de 2.000 aficionados vibraron en directo con el buen juego de Fnatic TQ, que no dio ninguna opción a su rival y que levantó la primera Superliga de su historia. Liderados por el danés Magnus 'Maxi', MVP de la final, Fnatic TQ arrolló a BISONS ECLUB en los dos primeros mapas y solo encontró algo de oposición en el tercero, en el que el conjunto vasco resistió los ataques de su rival y soñó por momentos con forzar el cuarto mapa. No hubo milagro y Fnatic TQ levantó la copa hacia el cielo de Sevilla.



A pesar de ser una de las finales más fugaces de la historia de la competición, el triunfo de Fnatic TQ fue seguido desde el canal de Twitch de LVP por más de 220.000 espectadores, logró un AMA (Average Minute Audience) de 52.611 espectadores, superó las 178.000 horas vistas y alcanzó un pico máximo de 63.212 espectadores concurrentes, uno de los más altos de la historia del League of Legends en España.

¡Enhorabuena, @Maxilol_, por ser el jugador destacado de la final! 🏅#SuperligaLoL pic.twitter.com/nTuVkk3dd5 — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) March 31, 2022

En total, la Superliga despide el curso con números históricos tanto en su canal de Twitch como si sumamos las retransmisiones que han realizado los equipos de sus propios partidos a lo largo de la temporada. Solo en el canal de LVP, la competición ha superado los 6,1 millones de espectadores únicos acumulados.

Además, ha alcanzado un AMA de 30.096 espectadores entre su temporada regular y playoffs, lo que supone un crecimiento del 39% respecto a primavera de 2021; y ha logrado 3,56 millones de horas vistas, un 26% más que hace un año.



Si tenemos en cuenta el resto de streamings de los equipos, la Superliga ha superado los 14 millones de espectadores acumulados y los 5,1 millones de horas vistas.



La competición nacional se despide hasta el mes de junio, aunque el League of Legends no se detiene en el canal de Twitch de LVP, ya que el 4 de abril arranca el European Masters con tres equipos españoles en liza: Fnatic TQ, BISONS ECLUB y Barça eSports.

