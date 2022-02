Th3Antonio, la estrella de los eSports en España: "Me planteé ir con Ibai a KOI, pero aposté por Giants"

No hay jugador activo de eSports en España más conocido que él. Tampoco hay nadie que haya sido más veces campeón nacional de League of Legends que él. Antonio Espinosa, Th3Antonio (Barcelona, 1999) es la estrella de las competiciones patrias de videojuegos y así lo reflejan sus números en redes sociales -tiene 173.000 seguidores en Twitter-. EL ESPAÑOL ha hablado con el toplaner de Giants Gaming.

Su repercusión es un reflejo del alcance actual de la Superliga, el campeonato más importante del panorama español de eSports. Luego se define como alguien normal que "solo juega al LoL", pero solo hay otros dos españoles que puedan decir que han sido cuatro veces campeones nacionales: Werlyb y Falco. Ninguno de ellos sigue dedicándose a esto, por lo que Th3Antonio hará historia en 2022 de ganar otra vez.

Giants es su casa. Allí llegó en 2017 y allí se afianzó como figura del LoL en España. En su primer año ganó la Superliga y luego le siguieron más éxitos en 2019 (split de verano), 2020 (split de primavera) y 2021 (split de verano). Además, ha conquistado dos Iberian Cup y tiene varios MVPs de temporadas y finales.

Nadie que siga la Superliga no conoce a Th3Antonio. Normal que en el año de mayor repercusión de la liga se relacionara su nombre con equipos que entraban en ella como KOI, el club de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Rechazó irse y prefirió quedarse en Giants porque le gustan las historias como la de Carles Puyol o Leo Messi con el Barça. En su cabeza hay un sueño: alcanzar la LEC, la liga europea.

¿Cómo se construye una relación como la tuya con Giants?

El primer paso lo dan ellos porque me tienen que contactar y fichar. Yo eso lo agradezco mucho porque en ese momento yo estaba en un equipo que venía de perder, incluso de descender de la liga, y aún así Giants confió en mí. Siempre lo he agradecido. En ese momento era de los mejores clubes de España, sino el mejor, y que confiaran en mí habiendo perdido es algo que siempre he recordado.

Con el paso del tiempo, siempre han tenido buen trato conmigo toda la gente que trabaja aquí, José (CEO de Giants) y Virginia. Toda la gente me ha tratado bien y se ha forjado esta relación. Así me he quedado cinco años.

Has sido cuatro veces campeón nacional con Giants. ¿Qué crees que ha sido clave en todo ese camino?

Giants siempre ha hecho equipos para ganar. A Lozark, que es quien se dedica a fichar, se le da bien y siempre tiene buen ojo para ver con quien trabajar y en quien confiar. Él es parte del éxito, por hacer siempre equipos muy competitivos. Quien viene aquí sabe que hay que ganar y siempre ha sido así.

¿Cómo es la relación entre jugadores dentro de un equipo como Giants?

No sé si es casualidad o no, pero el grupo humano que formamos siempre es súper bueno y hay muy buena relación. Siempre se escucha que en otros equipos hay gente que hace cosas raras, que tiene malas actitudes... Pero aquí en Giants siempre es gente de diez, dentro y fuera del juego. Nos lo pasamos muy bien jugando, entrenando y haciendo otras cosas de equipo.

Todo el mundo que entra sabe que estoy yo, que llevo mucho tiempo y creo que siempre tengo buena relación con todo el mundo que entra.

Todos los éxitos, entonces, tienen un porcentaje fruto de la sintonía entre los jugadores.

Es muy importante. Incluso en Giants, ha habido equipos que hemos llegado más lejos o hemos sido mejores porque fuera éramos una familia. Y luego otros equipos, que a lo mejor hemos ganado, pero en otras competiciones, como el European Master, no hemos llegado tan lejos o hemos ganado más justos. Incluso que no hayamos ganado un año porque fuera del juego, sin que hubiera roces, no había tanta sintonía y no éramos amigos.

Dentro del juego es más fácil hablar con alguien con quien te llevas bien y decirle las cosas que ha hecho mal sabiendo que no se lo va a tomar a mal. Debería ser así siempre, pero todo sale mejor de esta forma.

¿Cómo combates con la presión durante la competición?

Realmente, presión no siento. Hablo de mí, pero sé lo que tengo que hacer y trato de trabajar todos los días para hacerlo lo mejor. Estoy tranquilo. Si luego no salen las cosas, no puedo hacer nada. Sé que voy a hacer mi trabajo bien. Presión no siento porque me preparo todos los días para algo. Si estamos seguros del trabajo que hemos hecho, luego que salga bien o mal ya depende de otras cosas.

¿En los eSports hay mucha presión?

La hay porque todos queremos ganar. En la liga somos 50 jugadores y solo van a ganar cinco. Hay presión. Yo quiero ganar como el que más, pero tengo esa suerte. Respondiendo a tu pregunta: sí hay presión, pero yo no la siento. No sé si es bueno o no, pero no la siento.

¿Y cómo se maneja entre los competidores que son más jóvenes? ¿Cómo se trabaja con ellos cuando llegan al equipo?

Últimamente hemos fichado a poca gente joven. Toda la gente que llega ya es muy veterana y experimentada.

El año pasado sí que tuvimos un chico de 17 años que nunca había competido en una liga así. Había ciertos momentos en los que no es que estuviera nervioso, pero sí esperábamos más de él. Era una persona muy madura para su edad, así que tuvimos esa suerte. Pero sí que se notó la veteranía del resto y que él, en partidas más importantes al principio no estaba cómodo. Se arregla hablando con ellos y transmitiendo tu confianza.

Me comentas que cada vez es más normal fichar gente experimentada. Es una muestra clara de lo asentado que va estando el entorno de la competición.

La verdad es que es eso. A la hora de fichar si tienes a gente que ya ha demostrado y lleva años rindiendo bien, te vas a decantar de ese lado antes que por alguien que promete mucho y es bueno, pero no ha demostrado nada. Es lo de siempre, un equipo con menos presupuesto fichará a alguien más joven, más prometedor, que no te va a costar tanto y te la juegas a que sea alguien muy bueno o no rinda bien.

Es un poco como en el fútbol. Los equipos de arriba fichan más estrellas y los de abajo más a gente que es buena, pero no sabes muy bien cómo puede salir. Puede también haber casos como el del chico que te decía, que teníamos claro que era muy bueno aunque tuviera 17 años, que fichó todavía teniendo 16, y ahora le han fichado de otro club supergrande.

¿Es más complicado que antes hacer carrera en los eSports?

No es más difícil, pero quizás en parte sí. Hay pocos huecos. Hay muchos jugadores asentados. Si tú realmente eres bueno y vales, con el tiempo vas a acabar quitando el hueco a alguien. Es más difícil porque hay gente que ya está muy asentada, pero porque es gente que es buena.

Si rindes vas a estar. El día que yo empiece a jugar mal o no valga, por mucho que sea quien sea, no voy a estar jugando.

¿Cuándo empezaste a competir que edad tenías?

Como profesional, que no tenía un sueldo con el que pudiera vivir de ello, ponle que tenía 17 años.

¿Entonces era difícil pensar que tanto tú como la competición estaríais ahora en este punto?

No era consciente. Competía porque me gustaba el LoL y me lo pasaba bien. Hacía bachiller y jugaba al LoL todo el día, no hacía más. No era consciente de que iba a llegar tan lejos e iba a durar tanto tiempo.

¿En qué momento viste que podías apostar tu vida a esta profesión?

Quizás en el segundo año en Giants. Ahí ya dije: me puedo quedar jugando al LoL mucho tiempo, competir o hacer streams. Fue hace ya cuatro años o así cuando empecé a pensarlo.

Siempre quise tener algo como lo de Messi o Puyol con el Barça

Volviendo a tu relación con Giants, no es normal encontrar un vínculo tan fuerte entre un club y un jugador en los eSports.

Hace cinco años todo el mundo entraba en un equipo y se iba, entraba a otro y se iba... Nadie se quedaba en un equipo tanto tiempo. Pero a mí siempre me ha gustado eso. Yo soy del Barça y veía a Messi, Puyol, Xavi, Iniesta y toda esta gente que se quedaba en el Barça toda la vida. Veía el Barça y me gustaba ver siempre a los mismos. Mi intención era tener algo parecido.

¿Por qué decidiste este año que lo mejor era seguir en Giants? Todos leíamos tu nombre siendo relacionado con KOI, el club de Piqué, y han entrado en la liga otros potentes como Barça, Heretics, Fnatic (aliándose con Team Queso)...

Era una decisión difícil. Siempre lo había dicho: me voy a quedar en Giants a no ser que algún día tenga una oferta de LEC, que es la liga superior. Fuera de LEC, no veía sentido irme a la liga francesa, alemana u otro equipo de España.

Nunca pensé en que pasara lo de Ibai y con su entrada en la liga dije 'hostia, puede ser una opción'. Me lo replanteé, pero ví que no tenía sentido. No lo ví claro y me quedé. Pesó más lo que tenía yo con Giants.

Creo que estaremos de acuerdo, ¿pero piensas que estamos en el mejor momento de la Superliga?

El mejor momento en cuanto a todo. Ha entrado mucha gente nueva. Mucho público también ha conocido lo que es la liga y se ha interesado en seguirla por X persona. Ha crecido muchísimo. Pero han querido entrar porque todo este tiempo se ha hecho un buen trabajo. Se ha construido entre todos, que también lo ha hecho Ibai casteándola. Es trabajo de todos, al fin y al cabo.

¿Los competidores habéis notado mucho cambio?

Realmente no, pero sí. La competición es lo mismo, entrenamos y jugamos igual. Sí que quizás lo está viendo más gente y hay más interacciones. Se nota que la gente está más pendiente, pero desde mi punto de vista tampoco lo noto mucho.

Lo que sí tiene que haber es más motivación con tanto nombre grande.

Obviamente. Siempre quiero ganar y siempre hay ganas de ganar, pero este año aún más. Hay más gente pendiente y va a molar más ganar a quien hay que ganar. Noto más ganas.

La competitividad la vemos todos también por redes y es muy divertido.

Nuestro mundillo es mucho de tirarnos beef por redes y tal. En nuestro caso, por ejemplo, con la gente de KOI o Heretics hay relación. También Ibai con Gorgoo se llevan bien. Se tiran beef, pero no es a malas. Es meter beef y dar salseo -risas-.

Es un punto también clave en la atracción del 'producto'.

Es la magia y la gracia de nuestro mundillo. Está todo por Twitter. La gente ve que se tiran beef, pero al día siguiente suben una storie de que están cenando juntos y ves que no hay nada malas. Se lo quieres decir, que le quieres ganar, pero no es queriendo dejar mal a otro. Es para que la gente esté más pendiente.

¿Se mantiene un ambiente sano en los eSports?

Sí, yo creo que sí. Salvo ciertos momentos y cosas que hayan pasado más tóxicas, diría que en general hay buen rollo entre todo el mundo y no suele haber mucho hate.

¿Hacia donde crees que avanza la escena del LoL en España y la Superliga?

Es complicado de ver. Hace tres años se decía que en dos se iba a acabar y luego ves que va a más y más. No se sabe muy bien. No sé decir si ya hemos llegado al tope, si seguirá creciendo, si iremos para abajo... No se sabe. Yo lo que creo es que a la gente le gusta lo que hay hoy en día y lo va a seguir viendo. E imagínate, por ejemplo, el día que yo tenga hijos y a ellos les gustará o les enseñaré. Se irá uniendo más gente.

La pandemia trajo consigo un cambio. ¿Qué diferencias notas para ti entre 2020 y 2022?

Cada año más gente ve la Superliga y más gente me conoce y habla. Yo al final solo juego al LoL, hago stream del LoL y mi público es gente que me sigue y ya. No es algo tipo Ibai que le ve todo el mundo. En mi entorno tengo repercusión, pero al final es dentro del mundillo del LoL.

¿Tienes alguna meta en concreto en tu carrera?

Obviamente, jugar la LEC. Ese es el objetivo que casi cualquier jugador tiene.

Voy split a split y el día que no tenga ganas de competir lo dejaré

¿Has pensado alguna vez en cuanto tiempo seguirás compitiendo?

Lo he pensado, pero no sé. Yo siempre voy split a split y siempre lo he dicho: el día que no tenga ganas de competir o ganas de jugar el LoL, lo dejaré. Hasta ese día seguiré compitiendo.

Y luego de competir, ¿qué vendría?

Tampoco lo sé -risas-. Soy muy malo en pensar en qué voy a hacer o en el futuro. Solo pienso en el ahora y ya está. Quizás es muy malo, pero no lo pienso mucho. Supongo que seguiré haciendo streams porque, en general, me gusta jugar a juegos. Hay veces que no me apetece jugar al LoL, pero juego a otras cosas. Streams o quizás tener algún trabajo relacionado con el mundillo.

Por último, ¿crees que veremos más pronto que tarde a equipos españoles luchando por los Mundiales?

En la escena española tenemos a MAD Lions que está en la LEC. Se puede, pero es muy complicado. Es que el mundo es muy grande. Se podría y hay jugadores españoles muy buenos en la LEC: están Elyoya, Flakked y Razork, que son muy buenos y perfectamente podrían jugar los Mundiales. Poder se puede, pero es muy complicado y hay mucha gente.

