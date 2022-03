Así afecta la crisis de Ucrania a los eSports: del mejor jugador del mundo de CS:GO a los clubes rusos

Ucrania y Rusia eran y son naciones enemigas por las intenciones imperialistas de unos y las independentistas de otros. Mientras la invasión rusa sigue en tierras ucranianas, hay una faceta deportiva que está sufriendo mucho con este conflicto. En los eSports era uno de los pocos lugares donde ambas nacionalidades convivían en paz y armonía. Esa relación se puede centrar en el equipo NAVI, de origen ucraniano. Allí siguen siendo amigos profesionales de los dos bandos.

El jugador más importante del mundo de Counter Strike es precisamente ucraniano. Exiliado en Polonia, Oleksandr 's1mple' Kostyliev sufre por su gente. "Estamos tratando de ayudar a sus familiares porque es imposible hacer nada cuando están en peligro", explicaba después de revelar que su madre había tenido que celebrar su cumpleaños con las luces apagadas en Kiev por temor a que su casa fuera bombardeada. Él no tiene ganas de jugar.

Pero 's1mple' también está preocupado por sus compañeros rusos. Según Aleksey 'xaoc' Kucherov, director de operaciones del equipo, explicó que algunos de los jugadores rusos de la organización "están tratando de escapar del país mientras aún pueden". "Temen lo que pueda suceder a continuación a medida que el conflicto se prolongue y pueda tomar muchas formas nuevas. Piensan en cambiar de ciudadanía si es posible porque ya entienden lo que les espera en el futuro cercano", sentenció.

Mientras tanto, las principales ligas de eSports han vetado a los equipos rusos, siendo dos de ellos muy importantes: Gambit Esports y Virtus.pro. Eso sí, sus jugadores sí podrán disputar torneos no representando a estos clubes. Otra organización ucraniana como HellRaisers anunció que suspendería sus operaciones durante el conflicto. Otros, como Viktor 'sdy' Orudzhev, jugador de MAD Lions de Counter Strike, se unió al ejército en Kostopil. No es el único.

Jugar entre bombas

Uno de los clubes de eSports más grandes del mundo tiene su sede en Ucrania. Natus Vincere, más conocido como NAVI, continúa operando desde Kiev mientras la ciudad está siendo acosada por la invasión de Rusia. 'xaoc' ha hablado con algunos portales especializados en este mundo para contar cómo viven esta situación. Explica que muchos de los empleados de la organización se han mudado a otras ciudades y otros continúan en la capital ucraniana.

Uno de ellos, el fundador del equipo, Alexander 'ZeroGravity' Kokhanovskyy, se ha unido a las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. En su caso, 'xaoc' se marchó con su familia unos días antes de que comenzara la invasión "por si acaso". Junto a él se marcharon otros miembros de los equipos financieros y legales de NAVI, una decisión que protegerá los intereses de la empresa si la guerra se intensifica. Aún así, hay algunos que siguen jugando desde el mismo Kiev.

's1mple' es la gran estrella de este equipo en el videojuego Counter Strike. Él se quedó en Polonia después de la última cita de la IEM en Katowice. A pesar de no estar en su país, se ha convertido en uno de los símbolos de resistencia. "Lloro pensando en mi familia y amigos en Kiev. Tengo 'suerte' de no estar en casa, pero ni os imagináis las ganas que tengo de estar ahí", exponía en su cuenta de Twitter.

Ucrania convive con Rusia

El mismo equipo de NAVI tiene varios jugadores rusos. 'xaoc' explica que los tres, 'Boombl4', 'Perfecto' y 'electronic', regresaron a Rusia. Seguramente no puedan disputar la ESL Pro League en Alemania, pero todos ellos conviven en el mismo equipo sin disputas porque están en el mismo barco. "Toda mi carrera he jugado con ucranianos, rusos, estadounidenses... Todos son grandes muchachos. Hoy estoy con mis amigos, verdaderos amigos. Ganamos y perdemos juntos. Todos queremos la paz en Ucrania y en el mundo", exponía en un mensaje 's1mple'.

No solo conviven en el mismo equipo, si no que se tienen que enfrentar a dos grandes clubes rusos. Gambit Esports y Virtus.pro son dos de las escuadras más importantes del mundo de los eSports y ambas radican de Rusia. Sus jugadores se están enfrentando a las duras sanciones que les imponen las competiciones. Algunas directamente no están permitiendo que disputen torneos, otras les permiten jugar sin representar a estas escuadras.

Virtus.pro hizo pública su postura previamente, acusando a ESL de ceder ante una "cultura de cancelación" cuando la ESL anunció que ni ellos, ni Gambit podrían competir. La suspensión radica en que sus empresas matrices podrían tener vínculos con el gobierno de Vladimir Putin. A pesar de estas reticencias, han dejado a sus jugadores competir bajo el nombre de Outsiders. De momento está por ver lo que sucede en el circuito de BLAST y el Major de Amberes.

