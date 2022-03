La Fórmula 1 analiza la batalla de Alpine: "Me irritó lo que hicieron, arruinaron su carrera"

La batalla vivida entre Esteban Ocon y Fernando Alonso en el inicio del Gran Premio de Arabia Saudí sigue coleando. Los dos pilotos de Alpine se enfrascaron en una lucha titánica que fue muy espectacular, pero que no les dio mucho rédito deportivo ya que Fernando gastó demasiado tiempo y maltrató sus neumáticos a pesar de tener más ritmo que su compañero. Una segunda entrega tras lo vivido en Bahréin, pero con consecuencias diferentes.

En la primera carrera de la temporada, Fernando era el que llevaba peor ritmo que su compañero y cuando le tuvo detrás, no puso mayores complicaciones cuando este estaba en disposición de adelantarle. Eso no fue lo que pasó en Jeddah, ya que Ocon llevó al límite la batalla. Un hecho que ha generado una gran polémica por la joven actuación del piloto galo y que pudo perjudicar gravemente a Alonso.

La clave estuvo precisamente en esa gestión que hizo Ocon, que estuvo a punto de llevar contra el muro a su compañero y que provocó que por detrás pilotos como Bottas les comieran el terreno y que por delante George Russell les abriera distancia. Esto no gustó a parte de la escudería francesa y tampoco a voces autorizadas como Ralf Schumacher, que no entendió la gestión que hizo la escudería del rombo como transmite en Sky Sport Alemania.

"Pelear tan fuerte tan temprano, por muy entretenido que fuera, no les ayudó precisamente. Me irritó lo que hizo Alpine en Jeddah. Con el duelo interno entre Alonso y Ocon arruinaron su carrera. No entendí a Szafnauer, a pesar de que es nuevo en el equipo y Alonso ciertamente juega un papel importante en la escudería. Ocon pilotó un poco como si le hubiera picado una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, mal gestionado, porque no sólo son los pilotos luchando entre ellos, la pelea también acercó a la competencia que tenían atrás y ambos pilotos destrozaron los neumáticos".

Fernando Alonso abandona andando el circuito de Jeddah Reuters

Un análisis perfecto y real que retrata perfectamente lo vivido entre el francés y el español hasta que Alonso consiguió pasar y abrir hueco con el A522 de Ocon, que llevaba claramente mejor ritmo. El experimentado piloto ovetense supo gestionar mejor la situación y tuvo claro en todo momento que era fundamental esquivar cualquier tipo de accidente para no comprometer su futuro. Lo malo es que después su unidad de potencia dijo basta.

Rendido a Fernando Alonso

Sin embargo, el expiloto alemán confiesa que le sorprende ver a Alonso con esa energía y esa pasión a pesar de que está en la recta final de su carrera: "Verle con esa pasión me confirma que el hambre está ahí". Ralf cree que Fernando tiene nivel suficiente para pelear por lo máximo, pero no ve a Alpine dando ese salto que necesita.

"Alpine muestra un avance, pero todavía estamos hablando de un equipo de fábrica, y Haas y Valtteri Bottas en el Alfa Romeo también son fuertes. Simplemente les lleva demasiado que el equipo avance". Los motores Ferrari están marcando la diferencia también en la zona media de la parrilla, aunque los galos se sitúan cuartos en la tabla de constructores por detrás de los tres grandes.

