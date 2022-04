Volkswagen, a un paso de llegar a la Fórmula 1: Audi y Porsche buscan alianzas con McLaren y Red Bull

La llegada del Grupo Volkswagen a la Fórmula 1 es un secreto a voces que se lleva gestando bastante tiempo. De hecho, ya ha habido varios intentos para que el gran conglomerado alemán intente hacer su aparición en el campeonato del motor más exclusivo del mundo. Pero parece que ahora sí se han dado los pasos definitivos y que tanto se necesitaban para consumar este hecho.

El año 2026 parece el elegido. Será en ese momento cuando la Fórmula 1 entre en un nuevo paradigma como ya lo ha hecho en este 2022. Sin embargo, ese cambio de reglamento será todavía más grande, ya que se crearán los nuevos motores que prevalecerán durante los próximos cursos. Además, la Fórmula 1 está encaminada a ganar la batalla por hacer su competición mucho más sostenible y reducir la huella de carbono.

Y dentro de esa guerra, la creación de las nuevas unidades de potencia jugarán un papel fundamental. Ahí quiere estar Volkswagen, que ahora ha admitido que las negociaciones están muy avanzadas y que ya visualizan en qué equipos pueden estar. Los actuales motores están congelados hasta el 2025, pero a partir de ese momento, todo cambiará.

"Es de esperar que podamos comunicar nuestra intención de entrar en la Fórmula 1. Es una buena posibilidad". Esto es lo que se indica desde la marca alemana en declaraciones recogidas por Reuters después de que el medio Bussines Insider diera a conocer la noticia en un primer momento. Además, se ha confirmado también que la entrada del gigante bávaro se producirá a través de las marcas Audi y Porsche, con las que se lleva rumoreando desde hace varias temporadas y que ahora ven las puertas abiertas totalmente con esta nueva oportunidad.

El tándem Porsche - Red Bull

La vía más cercana para que Porsche, y por ende Volkswagen, llegue a la Fórmula 1 parece ser Red Bull en estos momentos. El equipo campeón del 'Gran Circo' en la categoría de pilotos monta actualmente motores Honda. Todo hacía indicar que los japoneses abandonarían la disciplina y que sería la marca austriaca, en una formación híbrida junto con Honda, los que seguirían creando sus propias unidades de potencia.

Sin embargo, hace unos meses decidieron dar marcha atrás a sus planes y continuarán trabajando en la Fórmula 1 hasta 2025. Ese sería el momento en el que Porsche pasaría a ser el nuevo motorista de los de Milton Keynes, quienes ahora mismo se sienten como la joya más preciada del mercado. La escudería que lidera Christian Horner vuelve a ser la mejor en este 2022 en dura pugna con Ferrari y tras superar a Mercedes.

Volkswagen no ha participado todavía en la Fórmula 1, pero sí ha tenido colaboraciones con Red Bull, especialmente centradas en el mundo de los rallys. La junta supervisora del Grupo Volkswagen tiene programada una importante reunión para el próximo martes 5 de abril. De ahí se espera que salga la decisión sobre entrar a la Fórmula 1 para el año 2026.

Ante esta posibilidad, Helmut Marko, asesor de la marca austriaca, ha querido mantener la incógnita de manera total, pero no ha cerrado la puerta a una unión en ese futuro cercano: "Creo que es lógico que seamos el socio más atractivo para un fabricante". Pero asume que la figura de que Verstappen sea ahora mismo un reclamo absoluto para cualquier marca, ya que es el piloto que está llamado a marcar una era.

"Verstappen es claramente una pieza importante en todo este juego de ajedrez. Si te digo que me parecería bien un acuerdo entre Porsche y Red Bull, entonces creerás que ya tenemos acuerdos. Todo está abierto. Tenemos conversaciones en todas las direcciones. Un número 1 como Porsche en la Fórmula 1 sería algo positivo, pero todavía estamos a kilómetros de distancia de eso". Marko no cierra puertas en declaraciones a Formule1.de.

Sin embargo, la marca austriaca se encuentra también avanzando la creación de Red Bull Powertrains para poder desarrollar sus motores a partir de 2025. El objetivo es no ser un cliente de otra marca, pero con Porsche no tendrían esa categoría, sino que serían partners exclusivos. Algo que podrían extender a Alpha Tauri.

Polémica entre Audi y McLaren

La otra marca de la factoría Volkswagen que pretende aterrizar en la Fórmula 1 es Audi. En este caso, su situación es diferente, ya que se lleva rumoreando mucho tiempo con la compra del equipo McLaren, que no atraviesa por un buen momento económico y que podría encontrar así una vía de mantenerse en el 'Gran Circo', aunque sea a costa de perder casi toda su identidad.

Ya se ha hablado de ofertas cercanas a los 500 millones de euros, aunque desde la escudería de Woking aseguran que no están en venta a pesar de su bache. De hecho, el líder absoluto de McLaren Racing, Zack Brown, ha afirmado que no están interesados en este tipo de ofertas y que además no buscan tampoco un socio capitalista.

En estos momentos, McLaren usa motores Mercedes, una circunstancia que no les ha sido favorable en este inicio de 2022 cuando la normativa de la F1 ha cambiado. Los de la papaya han sido uno de los equipos que se ha ido a la cola del pelotón junto a Aston Martin y que están pagando la caída de las unidades de potencia de los de Brackley. Quizás eso les lleve a tomar la decisión de cambiar de motorista de cara al 2026 con la entrada de Volkswagen.

Lo que sí reconoció Brown es que habían tenido conversaciones con Volkswagen en el pasado, pero que no terminaron de fructificar hacia ninguna dirección. "Si deciden entrar, habrá una conversación, pero en este momento no queremos tener ninguna conversación hasta que sepamos que alguien está comprometido con el deporte.

La decisión final de Volkswagen también podría estar influenciada si la Fórmula 1 sigue adelante con sus planes de cambiar a los combustibles sintéticos para el año 2026. En ese caso, influirá también el progreso de McLaren con respecto a la electrificación de sus vehículos.

Los alemanes son uno de los fabricantes de automóviles que más han invertido en la producción de vehículos eléctricos y baterías. Una política que va en la línea de su intento de limpiar su imagen tras el escándalo de las emisiones del 'dieselgate' y de cumplir los objetivos gubernamentales de reducción de emisiones.

