Red Bull cambia de rival, pero no de plan: empieza la guerra con Ferrari y el peso de los monoplazas

La nueva Fórmula 1 ha cambiado parte del antiguo paradigma que regía el 'Gran Circo'. Sigue habiendo un equipo al frente que es Red Bull. Pero los austriacos han cambiado de rival en la cúspide. Ahora ya no se enfrentan a Mercedes, al menos por el momento. Y lo hacen contra Ferrari, quien ha vuelto después de varios años a pelear por las victorias y por el título.

De momento, los de Milton Keynes parecen ser el coche más potente como demostraron en Jeddah. Allí se llevaron la victoria con Max Verstappen y la pole con 'Checo' Pérez. En Bahréin podrían haber rascado al menos un podio más de no haber sido por ese doble abandono que sufrieron los dos pilotos en las últimas vueltas.

Desde la factoría que dirige Christian Horner no se fían de los resultados que obtuvieron en Arabia Saudí y siguen situando a Ferrari a la par o un pasito por encima. Al menos en cuanto al rendimiento de su unidad de potencia se refiere. El motor de los italianos ha sido la gran revolución que ha encontrado el 'Gran Circo' y que ha dado reformulado la nueva parrilla, especialmente en clasificación, con el auge de Alfa Romeo y de Haas en la figura de Kevin Magnussen y Valtteri Bottas principalmente.

Por eso, desde Red Bull aseguran que el F1-75 es el coche más adaptable y que más y mejor ha evolucionado de la parrilla. Así lo cree al menos Helmut Marko que ha dejado unas interesantes declaraciones para Servus TV. "Ferrari tiene el coche más universal. Es rápido en todas las circunstancias, con cualquier tipo de neumático, con cualquier temperatura desde el principio. Nuestro coche es demasiado pesado. Si estás diez kilos por encima del peso mínimo, eso es entre tres y media y cuatro décimas de segundo en una pista como la de Arabia Saudí".

El asesor de la marca austriaca está un poco obsesionado con ese hándicap que ahora mismo tienen en el peso de su monoplaza y que les resta potencial respecto a sus rivales más directos. Por ello, cree que sus próximas mejoras deberán ir acompañadas también de la creación de nuevas piezas más ligeras. No solo tienen que encontrar algo que funcione y que les dé un plus de rendimiento. Si no también que acompañe en peso.

El Objetivo: reducir peso

"Reducir el peso significa materiales más caros, que son más ligeros, y también hay que hacer piezas nuevas. Por lo tanto, el plan ahora es combinar la próxima gran actualización con una construcción más ligera para mantenernos dentro de este marco financiero. No podemos construir piezas dos veces".

A pesar del inicio de esta nueva rivalidad en la que Red Bull ha cambiado a Mercedes por Ferrari, creen que les unen más cosas con los italianos, una marca histórica y referente en el mundo del motor: "Ferrari es similar a nosotros. Hay pasión, hay emoción, deportividad y respeto y eso se puede sentir en todas las áreas.

"Tenemos una relación competitiva, pero con reglas deportivas y esto no sólo se nota en los pilotos, sino también en la configuración técnica o el diseño. Puedes intercambiar ideas con Ferrari. Es agradable".

