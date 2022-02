La UEFA abre procedimiento sancionador a Ucrania por lo sucedido ante Rusia

Ucrania ha sido señalada por la UEFA. El máximo organismo del fútbol europeo ha comunicado que abre un procedimiento disciplinario contra la Asociación Ucraniana. Esto después de lo sucedido durante la semifinal ante el Rusia del pasado Europeo de fútbol sala.

Desde la UEFA señalan que se pudo producir una "violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte de sus aficionados". Lo que ocurrió durante el partido fue que la afición de Ucrania comenzó a lanzar cánticos contra Putin, además de otros con tintes políticos en general.

Todo acabó con el aviso desde la megafonía del estadio. De ahí a acabar el partido sin ningún incidente más. Eso sí, cuando sonaron los himnos antes del comienzo del encuentro, los ucranianos dieron la espalda a la pista cuando llegó el turno del de Rusia.

¡Rusia accede a la final del Europeo dos ediciones después! #FutsalEURO



️Pese al arreón ucraniano en los últimos minutos, la ventaja conquistada por los rusos desde el inicio del partido le dio el pase a la gran final



2 Ucrania

3 Rusiahttps://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/0DsZTEcXRm — Teledeporte (@teledeporte) February 4, 2022

Además, otra de las imágenes que dejó el partido fue el no saludo entre los jugadores de una y otra selección. Ni hubo pasamanos antes del pitido inicial ni tampoco después de que Rusia consiguiese la victoria y el pase a la final. Pero en el encuentro por el título, Portugal, que eliminó a España en semifinales, consiguió la corona continental en Países Bajos.

Sin entrar en el conflicto

Los grandes protagonistas de este partido histórico (Ucrania y Rusia no se veían las caras en un partido de fútbol sala desde el año 2008) no quisieron hablar del conflicto político en el que se encuentran inmersos ambos países. Eso se confirmó con las declaraciones de Paulinho después del choque: "No nos interesaba el conflicto político. Solo queríamos la victoria".

[Más información - Ucrania - Rusia, el partido de la guerra: miedo a graves altercados en el Europeo de fútbol sala]

Sigue los temas que te interesan