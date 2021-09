Debate abierto en la UFC: ¿se ha convertido en un hazmerreír tras la retirada de Khabib?

La retirada de Khabib Nurmagomédov supuso un antes y un después para la UFC. En especial para la categoría del ligero. El cinturón se quedó sin dueño y fueron Charles Oliveira y Michael Chandler los que lucharon por él. Esta decisión indignó a muchos, entre ellos a un Justin Gaethje que ahora ha criticado duramente la gestión de su división.

Fue Justin Gaethje el último en enfrentarse a 'The Eagle'. Por este motivo, el luchador ha asegurado que debió ser él y no otro el que obtuviese la pelea por el título de campeón del peso ligero. De hecho, el nuevo combate por el cinturón tampoco le tendrá a él como protagonista, sino que serán Oliveira y Poirier los que se vean las caras en el octágono.

El debate está abierto. ¿Es cierto que tras el adiós de Khabib la división del ligero se ha devaluado dentro de la UFC? Lo cierto es que esta cuenta no solo con Gaethje o Poirier, sino que tiene a McGregor como principal referente. Aunque en medios especializados aseguran que 'The Notorius' no descarta pasarse al peso wélter cuando se recupere de su grave lesión.

¿Hazmerreír?

Gaethje se quedó sin el combate por el título pese a ser el campeón interino. Oliveira se llevó el cinturón después de ganar a un recién llegado como era Chandler. Y esto lo ha criticado ahora Justin: "Probablemente estaba más amargado por la oportunidad que él (por Chandler) tuvo. Estaba cabreado en ese momento".

"Pensé que este era el título más codiciado en la UFC cuando Khabib estaba presente, pero se convirtió casi en el hazmerreír de la UFC de la noche a la mañana", ha afirmado el luchador estadounidense de 32 años. Gaethje ha continuado con su exposición recordando que ni Oliveira ni Chandler eran los primeros en la clasificación del ligero.

Combate por el título entre Michael Chandler y Charles Oliveira Reuters

"Cuando tenías a Charles Oliveira y Michael Chandler peleando entre sí por el título para ser el mejor. Cuando esos dos no eran los mejores peleando por el cinturón. Debimos ser Dustin Poirier y yo quienes deberíamos haber estado peleando por el cinturón. El número 1 y el número 2. Eso es lo que debería haber sucedido", ha apuntado Justin Gaethje.

Oliveira vs. Poirier

Gaethje ha renovado con la UFC y ha señalado que está listo para pelear por el título: "Si Oliveira pelea y gana contra Poirier, se confirmará como el mejor, ahora mismo no es el mejor. En este momento, todavía tiene algo de abandona y no ha sido probado por los mejores luchadores. Creo que el de Chandler era un enfrentamiento muy favorable para Oliveira, así que ya veremos. Veremos cómo lo maneja Poirier. No puedo darle crédito ahora, pero si sale vencedor, le daré el respeto que se merece".

[Más información - Khabib se confiesa con Mike Tyson: "Quería arrancar el corazón a todo el equipo de McGregor"]

Sigue los temas que te interesan