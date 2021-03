El guiño definitivo de Khabib a Dana White para su regreso a la UFC

¿Vuelve Khabib Nurmagómedov a por el récord de 30-0? No hay confirmación oficial, pero sí que un mensaje publicado por el propio luchador ruso hace pensar que está más cerca de regresar que de retirarse de manera definitiva. Todo por un tuit en el que nombra directamente a Dana White.

El presidente de la UFC lleva durante varios meses trabajando en el regreso de 'The Eagle'. Este dijo que se retiraba después de dejar su marca en 29-0 luego de imponerse en la jaula a Justin Gaethje. El 'no sin mi padre' se hizo viral y es que el actual número 1 del libra por libra afirmó que no podía pelear sin tener al lado a su padre.

Era tiempo para estar junto a su madre. Su padre, y también preparador, falleció en Rusia por la Covid-19 y Khabib decidió decir 'basta' y dar un paso a un lado. Desde entonces, se ha rumoreado sobre si, finalmente, volvería de su retiro como ya hicieron otros como Conor McGregor.

Las declaraciones de Dana White han ido en la línea de apostar por el regreso de Khabib, mientras que el propio luchador ruso ha ido despitando, como si del juego del gato y el ratón se tratase. Pero este último mensaje publicado en Twitter puede suponer un antes y un después.

It was good to see you Lorenzo @danawhite send me location pic.twitter.com/JChChJSCqR — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 17, 2021

Nurmagomédov se ha reunido con Lorenzo Fettita, el exdirector ejecutivo de la UFC, la compañía reina de las artes marciales mixtas (MMA), y aprovechando esto ha dedicado también unas palabras a Dana White: "Fue bueno verte, Lorenzo. Dana White, envíame ubicación".

Tentación

Esta no es la primera vez que ambos se ven las caras. Y es que hace tan solo unas semanas fue Dana White el que afirmó que había hablado con Khabib Nurmagómedov y que el ruso no le había dicho un 'no' rotundo sobre su vuelta al octágono. El presidente de la compañía le tienta con ese objetivo de redondear su marca al 30-0.

Y es que Khabib nunca ha perdido un combate y dejar su récord en ese 30-0 es un sueño que no solo albergaba él, sino también su fallecido padre. La cuestión es si vuelve -se ha hablado del mes de septiembre para su retorno-, ¿le picará tanto el 'gusanillo' como para continuar más tiempo en activo?.

