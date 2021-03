Sanidad no permitirá que haya público en la final de la Copa del Rey

España amanecía este miércoles con los rumores sobre la presencia de aficionados en las finales de la Copa del Rey, correspondientes a la pasada temporada 2019/2020 y a la presente campaña 2020/2021, en La Cartuja de Sevilla. Este 17 de marzo se ha celebrado una reunión en la que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado en el Consejo Interterritorial que no se permitirá el acceso al público.

El 4 de abril está previsto que Athletic y Real Sociedad se midan en La Cartuja por el título copero de la pasada edición del torneo, mientras que el día 17 de ese mismo mes será el propio conjunto bilbaíno y el Barcelona los que se enfrenten para dirimir al campeón de la Copa 2020/2021.

El plan inicial era que en torno a un 20 y 25 por ciento de aficionados pudiesen acceder al estadio ubicado en Sevilla, pero, finalmente, no será así. El principal motivo de la decisión del Gobierno viene porque si se dejase entrar al público al campo se mandaría un mensaje equivocado a la población.

Sanidad descarta que las finales de Copa del Rey tengan público: "No es posible"

En plena pandemia y estando extremando las medidas preventivas, en especial durante la Semana Santa, habiéndose dado el visto bueno al cierre perimetral de las Comunidades autónomas, desde el Ejecutivo no entienden que poco después se permita que en las finales de la Copa del Rey haya aficionados en las gradas.

En la rueda de prensa de Carolina Darias, la ministra ha confirmado que no habrá público en grandes eventos: "No se celebrarán eventos que impliquen aglomeración de cualquier índole. Deben entender que no es posible. Nos falta todavía superar esta situación dramática, pero no es posible. Trabajaremos de forma coordinada para buscar una salida coordinada".

"Este evento deportivo aunque sea un aforo inferior es un evento multitudinario y ante la situación que nos encontramos no es posible. Este Ministerio va a trabajar intentando buscar el consenso para que esta asistencia de público no se produzca. No es el momento", ha sentenciado.

Reunión de la RFEF

En este marco, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habían convocado este jueves a los clubes finalistas de la Copa del Rey a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "A este encuentro, que estará presidido por Luis Rubiales, presidente de la RFEF, también asistirá una delegación de la Junta de Andalucía encabezada por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; así como una representación del CSD", ha informado la Federación.

Según se ha publicado, Luis Rubiales tenía el objetivo de informar a los equipos que habría público en La Cartuja, pero el Gobierno ha paralizado esta opción por completo a tres semanas de que se celebre la primera de las finales, la que disputan Athletic y Real Sociedad.

Final aplazada

Esta final se aplazó, precisamente, con el objetivo de que fuera el primer partido con aficionados después de la pandemia de la Covid-19. Fue justo en medio de la pandemia cuando se tenía que haber celebrado. Por este motivo quedó aplazada sine die ya sin tener en cuenta el problema del público. Las diferentes olas del coronavirus han ido haciendo que esta fecha fuera postergándose hasta este punto.

El Estadio de La Cartuja Reuters

En Segunda sí se ha ido contando con público en algunos estadios ya que para esta competición sí que se permitía con aforos limitados. Los clubes más humildes que participaban en esta edición han podido tener sus particulares días de fiesta con gente en sus gradas. Sin embargo, las finales de Athletic ante Real Sociedad y Barcelona no contarán con el aliento de los aficionados dentro del campo.

