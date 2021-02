Juanito Oiarzabal, hospitalizado por la Covid-19 con neumonía

El alpinista Juanito Oiarzabal se encuentra hospitalizado a causa de la Covid-19. El deportista vasco conoció su positivo después de hacerse una pruebas pertinentes para una operación de rodilla. Fue después, cuando regresó a su domicilio, cuando comenzó a sentir síntomas del coronavirus.

Fue el pasado viernes cuando ingresó en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria aquejado de Covid y de neumonía. Hay que recordar que en los últimos años ha sufrido hasta dos edemas, por lo que se encuentra entre los denominados grupos de riesgo en la pandemia.

En declaraciones para la Agencia EFE, Oiarzabal explica que dio positivo hace quince días y que después de cinco días sintiéndose "muy mal" en su casa, acudió al hospital, donde quedó ingresado y tuvieron que ponerle un respirador. "El pronóstico es mejor porque la saturación va subiendo, aunque teniendo en cuenta mis antecedentes, me está costando", dice el montañero.

Juanito Oiarzabal en plena subida Equipo de prensa de Juanito.

Además, asegura que se encuentra "físicamente bien". "Al principio estuve con un respirador y ahora tengo una mascarilla de oxígeno mientras espero la evolución", señala después de cumplir cuatro días sin comer y con una vía de suero. "Es aburrido, pero no me queda otro", apunta en declaraciones para el diario AS.

Fin a los 'ochomiles'

El próximo mes de marzo cumple 65 años, pero fue en 2016 cuando se vio obligado a interrumpir su proyecto '2x14x8000' -repetir la cima de las 14 montañas más altas del planeta-, al sufrir dos trombos pulmonares. De ahí al anuncio de hace unas semanas, cuando anunció que se despedía de los 'ochomiles', pero que iba a seguir vinculado al mundo del montañismo como guía internacional y también a nivel de ocio.

Uno de los proyectos que tiene por delante es un documental que grabará junto a su hijo Mikel y a Sebastián Álvaro, director de 'Al filo de lo imposible'. Recorriendo diferentes zonas de Pakistán -estuvo el pasado mes de diciembre-, Nepal -previsto en primavera- y la Patagonia -en verano-.

