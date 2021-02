El Barça estudia el fichaje de Bryan Gil: "Ahora es el mejor futbolista de España"

Bryan Gil es el hombre de moda en La Liga. El joven atacante, por su velocidad y potencial de cara a gol, está liderando en las últimas jornadas a un humilde Eibar. Y ese paso al frente le está beneficiando, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. El jugador ya cuenta con la atención del Barça y, según confirman desde la entidad azulgrana, se está estudiando su situación contractual.

Así lo ha revelado uno de los mejores ojeadores del conjunto catalán. Germán Vaya Ballabriga, popularmente conocido como 'Mani', fue el encargado de detectar el potencial de jugadores como Ansu Fati o incluso Andrés Iniesta. 'Mani' ha explicado que Bryan Gil es "ahora mismo el mejor futbolista de España" e incluso le ve cualidades para compararlo con Neymar.

"Tiene cosas suyas y una polivalencia enorme: de lateral, de medio y de extremo izquierdo. Es impresionante", ha subrayado en SER Catalunya. Gil está mostrando su polivalencia en el conjunto armero y situarle a la altura de Neymar, según la experiencia del ojeador, es un claro impulso para lancarse a por su fichaje.

Bryan Gil destapando el tarro de las esencias. Pero qué bueno es este chaval. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/oQLkoq7yO2 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 30, 2021

Por ello, 'Mani' le ha trasladado a Ramón Planes, director deportivo del conjunto azulgrana, los principales datos sobre Gil. El dirigente culé, de hecho, "tiene en mente a Bryan Gil". "Si lo hacen ahora tiene una cláusula de 35 millones, pero si renueva con el Sevilla tendrá una de 150", ha afirmado el ojeador.

Ese será el principal escollo en caso de lanzarse a por el jugador. Bryan Gil pertenece al Sevilla y tiene un contrato hasta 2023. A sus 19 años, en el conjunto hispalense saben del potencial del gaditano y deshacerse de él no parece algo sencillo. Menos aún teniendo en cuenta el buen momento de forma que tiene el Sevilla con Julen Lopetegui a los mandos del proyecto.

Bryan Gil recorta a Nyom EFE

Los fichajes del Barça

El conjunto azulgrana sigue sondeando el mercado. No es fácil. El club no cuenta con fondos y la situación económica limita bastante la capacidad de movimientos en el aspecto de transferencias. Algo que no cambiará en los próximos meses, pero que con la llegada del nuevo presidente puede sufrir un giro. La Gestora actual no puede acometer fichajes y una vez llegue el nuevo líder del club las incorporaciones sí tendrán posibilidades de certificarse.

El propio Ramón Planes, a quien 'Mani' ha trasladado la oportunidad de Bryan Gil, emitió un comunicado al club pidiendo la llegada inmediata de Eric García. El joven central del City gusta a Koeman y llegará de forma gratuita en verano. Sin embargo, Planes, en su informe, recalcó la urgencia y la gran opción que era ficharle ya justificándose en el poco nivel de jugadores como Umtiti o Mingueza de cara a partidos importantes.

La filtración de este documento no gustó en absoluto y generó cierto malestar en el club. Pero, más allá de eso, Ramón Planes dejaba claro en él que la zaga azulgrana no contaba con los efectivos ni el nivel necesarios para aspirar a títulos.

