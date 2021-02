Jordi Cruyff revienta la campaña de Víctor Font: "Mi padre votaría a Laporta, ahora y siempre"

Si bien se rumoreó que Jordi Cruyff formaría parte de la candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barcelona, el hijo de la leyenda azulgrana acaba de mostrar su apoyo a Joan Laporta. El también exfutbolista del Barça fue entrevistado en El Larguero de la Cadena SER y se mojó en plena campaña electoral. El próximo 7 de marzo los socios culés votarán al sucesor de Josep María Bartomeu.

Preguntado sobre quien votaría su padre, Johan Cruyff, fue sincero: Esa es la pregunta... Creo que la respuesta es muy clara: Laporta. Se han llevado bien, han colaborado. Desde hace años. Tengo bastante claro que votaría a Laporta. Siempre además, no solo ahora, también antes y el día de mañana"

Además, Cruyff habló del favoritismo de Laporta a las elecciones: "Una de las claves son las sensaciones del momento, el barcelonismo tiene ganas de volver a la época buena. Laporta tuvo decisiones buenas y atrevidas y la gente añora esa época buena del Barcelona, dentro y fuera del campo. Y la pancarta en Madrid fue un movimiento muy claro, pocas palabras y muy claras", añadió.

Jordi Cruyff. Foto: Twitter (@JordiCruyff)

Y, por si había dudas, se desmarcó de la candidatura de Font: "Yo me mantengo al margen, trabajo en un club en China que me cuida mucho y quiere crecer y no me parece correcto es estar metido en todo. Pero es un motivo de orgullo que candidatos o personas del Barça piensen en ti, que es mi club especial. Que el socio decida y elija lo mejor", explicó.

Luchar por La Liga

Jordi Cruyff también habló de lo deportivo y se refirió a las posibilidades del Barça en Liga: "Hace dos meses veía difícil que remontara. Por el Atlético y por la dinámica del propio Barça. Pero las sensaciones ahora son que está tirando de carácter, de equipo. Y están sacando resultados y ha vuelto a ilusionar".

Salida de Messi

Y, por último, habló sobre el tema que más preocupa al barcelonismo: el futuro de Messi. "Tratándose de Messi y viendo que hace unos años trajeron el talón más grande del fútbol jamás visto, por Neymar, todo es posible... Hay un poco de pique entre los dos clubes. ¿Falta de respeto? Forma parte del fútbol y por el añadido de medirse en Champions el ruido no hace mucha gracia. El resto es el mercado, esto funciona así, aunque lo normal sería hablar de esto cuando acabe la eliminatoria", dijo.

