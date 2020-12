Surf, mujeres y machismo: "Eliminaremos el campeonato femenino, pero no el de bikinis"

'The Last Dance' de Michael Jordan y sus Chicago Bulls, 'Colgar las Alas' de Iker Casillas... 2020 está siendo el año de los documentales deportivos y 2021 seguirá bajo esa misma línea. Será el próximo año cuando se estrene 'Girls can't surf', aunque ya se conoce un adelanto que no ha dejado indiferente a nadie por su machismo.

El surf está de enhorabuena. Este mismo mes de diciembre, fue incluido por el Comité Olímpico Internacional (COI) para formar parte del programa de los Juegos de París 2024. Pero, además, en este 2020 pese a lo atípico que ha sido por la pandemia, se ha conocido un poco más de este peligroso y estético deporte.

Las mujeres se han ido abriendo un hueco cada vez más importante en un deporte que en las décadas de los 80 y 90 era del todo machista. Figuras como la de Maya Gabeira han servido para comenzar a romper ese techo de cristal. La brasileña coronó en Nazaré una ola de 22,4 metros de altura.

Maya Gabeira, surfista brasileña Reuters

Eso le sirvió para ser reconocida por Guinness, pero no para que su salario sea igualado al de un hombre. Y de toda una surfista récord a una asociación como la de Black Girls Surf, que une dos luchas sociales: la de la igualdad de género y también la lucha contra el racismo.

Estas conquistas sociales, mujeres disfrutando del surf, de las olas y muchas de ellas con una carrera importante llaman todavía más la atención cuando se pone el foco en lo que sucedía hace treinta o cuarenta años. 'Girls can't surf' va de eso, de cómo era el este deporte en las décadas de los 80 y de los 90.

Machismo a superar

El tráiler del documental ya ha visto la luz, aunque en su totalidad no se podrá disfrutar hasta este inminente 2021. En Australia se podrá ver a partir de marzo, habrá que esperar para conocer las fechas para el resto del planeta. Aunque ha sido este primer adelanto el que ha llamado la atención por algunas duras frases que tenían que soportar las surfistas.

Frases lapidarias como la que pronunció todo un campeón del mundo de la época: "Creo que ellas deben estar guapas y vestir bien". Pero hay más: "Creo que nunca serán tan buenas como los chicos, como pasa en el resto de deportes" o "vamos a eliminar el campeonato de surf de este año en su categoría femenina, pero mantendremos el de bikinis", son algunas otras.

Tráiler del documental 'Girls can't surf'

Diferencia salarial y homofobia han sido otros de los problemas históricos que han sufrido las surfistas: "El primer evento en el que surfeamos en Hawái, el premio de las chicas era de exactamente el 50 por ciento que el de los chicos". "En los 80 todo era muy difícil, si eras homosexual estabas enferma, tuve que esconderlo toda mi carrera", es otra frase que deja el tráiler de 'Girls can't surf'.

Para cambiar esto, pioneras como Jodie Cooper, Frieda Zamba, Pauline Menczer, Lisa Anderson, Pam Burridge, Wendy Botha o Layne Beachely formaron un núcleo para combatir las injusticias. Una lucha que todavía hoy continúa, ya que ha sido recientemente cuando el World Surf League ha equiparado sus premios entre la categoría masculina y la femenina.

La pelea sigue, esta equiparación de los premios es solo un paso más. Tal vez el documental 'Girls can't surf' sirva para despertar las conciencias, pero también para demostrar lo que se ha avanzado y lo importante que es el feminismo para romper barreras históricas todavía en pleno siglo XXI. Y, por supuesto, sin olvidar a esa generación de atletas que luchó para que el surf femenino tuviese su lugar y el ego masculino siguiese oliendo a rancio, pero cerrado en el armario.

