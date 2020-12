Felicity Palmateer, surf, arte y desnudo: la deportista australiana que se salta la censura

Hace ya varios años de un vídeo grabado por Felicity Palmateer surfeando desnuda. Tal y como vino al mundo, cabalgó las olas en un proyecto artístico que ahora ve la luz en Vimeo. Tomas falsas para que no sea vea lo que no se debe ver y un resultado que para ella es una obra de arte.

Esta surfista australiana lleva dentro de sí tanto el mar como el arte. Comenzó a surfear con tan solo 5 años, pero de padres artistas, su carrera profesional ha ido ligada a esta otra disciplina. "No creo que el surf sea un deporte, sino más bien un estilo de vida y un tipo de arte. La ola es como el lienzo y tú eres el artista".

"Cada persona dibuja diferentes líneas en la ola dependiendo de lo que vean. Además, me encanta el hecho de que no hay dos olas iguales. El océano lo es todo para mí. Es una de las razones por las que me levanto por la mañana. Me enamoré del océano y del surf", dice Palmateer.

Felicity Palmateer, la surfista australiana Instagram (@flickpalmateer)

Para los que no le conozcan, Felicity Palmateer nació en Hillarys (Australia) el 4 de agosto de 1992. Su infancia las pasó entre olas y playas de la zona occidental de su país, pero no fue hasta que tuvo 12 años cuando participó en su primera competición. En Australia, el surf es como una religión y tanto su padre como sus hermanos también lo practicaban.

De ahí le nació el amor por este deporte tan bello como a veces peligroso. Y tal vez por esa belleza del océano y las olas, quiso fusionar el arte y el surf. Durante tres años grabaron las escenas del famoso vídeo que no ha sido publicado antes después de que uno de sus patrocinadores no se mostrase conforme con el resultado.

La figura de Felicity Palmateer en el surf ha estado respaldada por patrocinadores tan importantes en el 'mundillo' como Billabong, Channel Islands Surfboards, Future Fins o The Surfboard Room. De estas ayudas y también del talento natural para cabalgar las olas nació Skin Deep.

"Es un proyecto que, en esencia, parecía muy simple, pero ha demostrado ser increíblemente desafiante de ejecutar y, en última instancia, llegar a la etapa de lanzamiento", ha asegurado 'Flick', nombre por el que se conoce a la surfista australiana. Ella ha explicado que el proceso ha sido "empoderador".

Poder femenino

"El océano siempre ha sido mi mayor espejo de cómo me siento mentalmente y el proceso de filmar Skin Deep fue increíblemente empoderador y catártico. Al abrazar mi feminidad en un lugar libre de juicios, me ha permitido ver mi cuerpo de una manera tan diferente. Honrarlo por lo que me permite hacer físicamente y abrazar el amor propio y la aceptación", ha apuntado Palmateer.

"El surf y el arte son mis dos mayores pasiones. Comparten temas de autoexpresión, autodescubrimiento y libertad. Es cuando estoy haciendo cualquiera de las dos cosas cuando me siento más vivo, inspirado y, al mismo tiempo, tranquilo y regocijado.

Ambos sirven para inspirarse mutuamente. Mi experiencia en el océano inspira la forma, los medios y las líneas de mi arte. Y ahora, particularmente con este proyecto Skin Deep, el arte ha guiado e influido en todos los aspectos de la producción", ha continuado en la presentación del vídeo a través de sus redes sociales.

Felicity Palmateer, 'Flick' la surfista y artista australiana Instagram (@flickpalmateer)

"El clip de cuatro minutos terminado es todo lo que hubiera esperado que fuera. Estoy orgulloso de haber trabajado con un grupo de profesionales muy pequeño, pero increíblemente talentoso, a quienes durante muchos años también he considerado amigos cercanos", ha añadido para mandar un mensaje a los que ya lo han disfrutado o están a punto de hacerlo.

"Sus intenciones se representan y transmiten con éxito a través del título, la palabra escrita, las imágenes, la letra... Estas personas han preguntado: '¿Por qué?' Y mi respuesta, la respuesta que se sienta en mi esencia, como artista y surfista, para esas personas cada vez es; '¿por qué no?'", ha sentenciado la surfista.

De Australia a Hawaii

En el año 2015, 'Flick', como se le conoce, montó la ola más grande surfeada por una mujer australiana hasta la fecha en Cowaramup Bombora -al sur de Perth, en Australia-. Este le llevó a ser invitada un año más tarde al Pe'ahi Women's Challenge, un torneo de olas gigantes para mujeres en la isla de Maui, en Hawaii. Su carrera en Australia ha estado plagada de éxitos y ahora está en boca de todos por este vídeo artístico surfeando desnuda.

