Marina Alabau, campeona olímpica de windsurf: "Sufro más por el dinero que por lo deportivo"

"Se puede salir a correr, usar una tabla de surf o de windsurf; no hay limitación para ningún tipo de deporte individual". Así de tajante se mostró este jueves Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

A partir de este sábado se podrá hacer deporte, siempre cumpliendo unas normas, por lo que los deportistas podrán dejar sus respectivas casas para salir a la calle. Es el caso de Marina Alabau, campeona olímpica en los JJOO de Londres 2012, mundial y europea en la especialidad de windsurf.

La sevillana, que hace unos años decidió pasarse a la modalidad de iFoil, se encuentra confinada en Tarifa junto a su hija a la espera de que todo empiece a volver poco a poco a la normalidad. Con algo de 'miedo' por lo que pueda pasar en un futuro cercano, Alabau ha pasado por momentos duros porque, además de ser deportista profesional, tiene un negocio de inversiones inmobiliarias. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella.

¿Cómo estás viviendo estos momentos?

He pasado por varias etapas. Cuando me centro en lo que puedo controlar y entrenar, bien. Pero si me pongo a ver las noticias o leer algo me entra ansiedad en plan de que estamos perdiendo el tiempo y no avanzando. Me dedico también al alquiler de apartamentos turísticos y me está afectando mucho que no haya turistas. Cuando pienso en el tema de la preparación física, en los campeonatos y en el si se va a poder viajar, me vengo abajo. Pero hay que intentar ser positiva y ver las cosas buenas.

¿Cómo entrenas durante en el confinamiento?

Paso estos días con mi hija y ella está encantada de estar en casa y conmigo. A mi me gusta mucho estar con ella, es una de las cosas positivas de todo ello, pero yo soy más de calle. Ahora realizó ejercicios con elementos de 45 minutos a una hora y después otros 45 minutos de yoga. La parte de agua es imposible ahora, así que me intento mantener como sea.

Marina Alabau, tras ganar la medalla de oro en los JJOO de Londres

¿Nunca has estado tanto tiempo parada, no?

Esto nos ha pillado a todos por primera vez y muy de sorpresa. A no ser que sea por algún tipo de lesión o porque haya estado embarazada de mi hija, jamás he estado tanto tiempo sin poder entrenar al cien por cien. Estar sana y sin entrenar, no me ha pasado nunca.

¿Te afecta todo como deportista y empresaria, no?

Mis negocios están en Tarifa. Todos son alquiler vacacional y uno de mis principales ingresos son las competiciones. Sufro mucho más todos los temas económicos que los deportivos y no poder estar en el mar. Encima no me había pillado en buen momento esta crisis.

¿Has estado en tres JJOO compitiendo en la modalidad de windsurf, no?

Así es. He estado en Pekín, Londres y Río. Gané la medalla de oro en Londres y he sido también campeona mundial y europea. Pero hace unos años descubrí el iFoil y entre eso, que no me veía preparada para ganar medalla en Tokio y que no tenía las ayudas económicas necesarias, decidí renunciar a los JJOO de este verano -haré lo mismo de cara al año que viene-.

¿Cómo llegó el iFoil a ti?

Hace cuatro años un amigo me dijo que había probado algo nuevo, el iFoil, tabla con alerones en vez de con una vela, y que vuela, es decir, la tabla no está en contacto con el agua. Decía que era una pasada y le dije que yo quería uno y lo compré. Lo tuve guardado en el garaje durante meses hasta que se empezó a poner de moda, momento en el que decidí ponerme con ello.

Marina Alabau pwaworldtour.com

¿Estarás en París 2024, no?

Sí. O al menos lo intentaré. Por primera vez estará presente el iFoil.

¿Es difícil poder vivir del deporte que practicas?

Sí. Tengo suerte de que estoy patrocinada por Movistar desde hace 14 años y gracias a ellos me sigo dedicando al deporte. O estás entre los ocho primeros del mundo o sin patrocinadores privados es complicado vivir de ello.

En Tarifa está el mejor campo de regatas del mundo, ¿es difícil asimilar que hoy en día no se puede usar?

Es complicado de asumirlo sí, pero me costó mucho más asumir el tema económico que navegar y el hecho deportivo de poder ir al agua. La playa y el mar están ahí, pero volveremos. El parón no me ha venido bien porque me dedico a inversiones inmobiliarias.

