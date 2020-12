Carmen Martín, capitana de 'Las Guerreras': "Lo que pasó en el Mundial nos hará mejores"

'Las Guerreras' hicieron vibrar al país entero justo hace un año cuando se quedaron a una decisión arbitral de conseguir el primer oro de su historia. El largo camino que han ido enhebrando con mucho trabajo y sacrificio desde su primera aparición en Barcelona '92 hasta la plata en el Mundial del 2019 vuelve a toparse con una nueva oportunidad para sacar músculo nacional. Carmen Martín (Roquetas de Mar, 1988) liderará desde este jueves a la generación que tratará de salir de Dinamarca con el oro del Europeo colgado del cuello.

Con el resquemor de lo sucedido en Japón, pero con la ilusión de una nueva cita; así llega la selección española de balonmano femenino a este campeonato donde tienen motivos para ser colocadas entre las favoritas. Ese grado de emoción lo ponen sobre todo las nuevas, ya que Kaba Gassama y Lysa Tchaptchet tratarán de demostrar que este combinado no para de renovarse con mucho nivel. Sobre todo, tendrán que dar la nota para olvidar la baja trascendental de 'Shandy' Barbosa.

Noruega y Rusia, estas últimas encuadradas en nuestro grupo y con las que abriremos el torneo este jueves a las 18:15 horas, parten como favoritas. En la terna, además de España, también habrá que tener en cuenta a combinados como el de Países Bajos, actuales campeonas del mundo, y el de Francia, vigentes campeonas de Europa. Además del cuadro del este, en esta primera ronda 'Las Guerreras' se enfrentarán a una respetable Suecia y a la a priori cenicienta República Checa.

Carlos Viver ha destacado en la previa que no será sencillo el paso para llegar a los cuartos de final. Pero esto también "es por vosotros", como reza el lema que acompañará al equipo haciendo mención a todos los que han trabajado en el país durante la pandemia, una motivación más que señala Carmen Martín. También quieren brindarle el mejor homenaje posible a Juan de Dios Román, que nos dejaba la semana pasada.

¿Cómo ha ido la preparación? ¿Ha sido un poco corta?

Para nada, como todas las preparaciones anteriores. Hemos tenido una semana de trabajo, hemos tenido dos partidos internacionales... Se hace corto estar con las chicas, eso sí. Al final estando en Rumanía tenía muchas ganas de volver a España. Pero hemos tenido bastantes sesiones de trabajo y creo que estamos preparadas.

Todo dentro del marco de una burbuja, ¿cómo está siendo esa sensación?

Sí, intentando evitar todos los contagios. Hemos estado en Torrelavega y se han portado fenomenal con nosotras. Ha sido prácticamente innecesario salir del hotel, excepto para ir a entrenar y volver. Todo el mundo es bastante responsable con el tema. Entendemos que es una situación nueva y difícil. Tenemos que adaptarnos. El equipo está siendo bastante responsable.

¿Les da miedo cambiar de país, llegar a Dinamarca...?

No. Creo que todos estamos acostumbrados a viajar. Hay que tener bastante precaución. Hemos viajado en chárter, entonces estamos muy contentas. Por parte de la Federación y el presidente, Paco Blázquez, se han portado fenomenal. Han entendido que lo primero es nuestra salud y no estar en riesgo. Se lo agradecemos muchísimo.

El objetivo es que no se hable de Covid durante el campeonato.

Eso es. Ahora mismo somos todas negativo y estamos muy contentas porque podamos ir todas.

El torneo va a ser más especial por el triste fallecimiento de Juan de Dios Román.

Evidentemente. Ha sido algo que duele. Duele mucho perder a alguien tan importante como él, que ha sido un maestro del balonmano. Hizo que nuestro deporte se desarrollase en una época en la que era desconocido en el país. Ha hecho que tengamos la posibilidad de estar hoy en día donde estamos, con estas condiciones y con tantos éxitos a nuestras espaldas. Todo lo bueno que consigamos irá por él.

Usted es de las más veteranas, seguro que ha tenido más trato con él que nadie en la selección.

Es cierto que yo era muy joven cuando le conocí. Pero no se me va a olvidar nunca cuando me lesioné antes de los Juegos Olímpicos y él es el primero que dijo: "Carmen, tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí y estás con el equipo. Es una lesión y no pasa nada. Tú eres parte de este equipo". Eso a mí no se me va a olvidar nunca, así era Juan de Dios.

Esta semana destacaban su carácter, pero también esa parte natural que le hacía muy cercano.

Yo creo que era una persona realista, a mí eso me gustaba. Creo que era muy directo, no creo que fuera su carácter. Evidentemente, es carácter, pero creo que no se cortaba un pelo. Es mejor tener una verdad que una mentira. Yo la verdad es que siempre me encontraba muy a gusto con él.

Afronta el campeonato como capitana, ¿cómo ve al grupo?

Muy bien. Estamos muy contentas de estar juntas otra vez. Estamos trabajando mucho, pero sobre todo nos echábamos un poco de menos entre nosotras. Vivir estas emociones previas al campeonato juntas... Tenemos muchas ganas de empezar ya la competición para demostrar que el trabajo ha sido bueno.

Hay una mezcla entre jugadoras jóvenes y veteranas, ¿cómo están trabajando con las más noveles?

Pues igual que con el resto. Es lo bueno de esta selección. Tener un seleccionador como Carlos Viver es una gran noticia por eso; actúa igual con todas. Así el equipo siempre está muy metido en la competición.

A las jovenzuelas siempre intentamos echarles una mano para que se integren, que pierdan la vergüenza, que estén más sueltas jugando y también fuera de la cancha. Al final es importante tener esa buena relación, que nos conozcamos... cuanto más liberadas se encuentren, mejor saldrán las cosas.

Más o menos se mantiene la base del equipo que consiguió la plata en el último Mundial, ¿solo por eso son favoritas?

Tenemos una baja muy importante que es la de 'Shandy' Barbosa. Es una jugadora muy importante en nuestro grupo, eso nos va a limitar de una forma u otra. Es una jugadora de gran nivel, con mucha experiencia, probablemente más que el 60 por ciento de jugadoras que están en el campeonato... Lo vamos a notar.

Recuerdo hablar con ella justo en la previa del Mundial y le preguntaba por su baja. Hoy le tengo que preguntar a usted por la de 'Shandy'...

Pues sí, es una pena. Son las cosas del deporte.

Imagino que el hecho de perderse el último campeonato le hace llegar con más fuerza.

Yo siempre llego con fuerza, siempre tengo ganas. Si no tuviera ganas, no estaría aquí. Le diría a la selección que no. Pero ese no es el caso. Fue una pena. Después de estar 13 años consecutivos en campeonatos, tener que perdérmelo fue frustrante. Pero son cosas que pasan.

En la sociedad quedó la sensación que se pudo conseguir el oro con todo lo que pasó con las Bonaventure, ese último minuto... ¿lo siguen pensando en el vestuario?

Sí, claro que lo tenemos guardado. Hemos ganado una medalla de plata, pero hemos perdido un oro. Queremos corregirnos y hacer bien todo lo que hicimos mal. Así es el juego. Hay cosas que suceden y lo único que te queda es aprender y mejorar para que no vuelvan a suceder, no caer en la misma piedra.

Complete la frase: Si el 20 de diciembre tengo una medalla en el cuello...

Pues voy a ser una de las personas más felices que haya en el mundo, o al menos en Dinamarca. Vamos a serlo todas.

